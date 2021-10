Matrimonio a prima vista: clamoroso retroscena prima del fatidico sì

Matrimonio a prima vista, spunta un clamoroso retroscena prima delle nozze di una delle coppie del famoso dating show di Real Time

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista è entrata nel vivo e già sta coinvolgendo il pubblico di Real Time. Le storie delle neonate coppie di sposi (che convolano a nozze il giorno stesso in cui si conoscono) appassionano i telespettatori. E in particolare, ce n’è una che offre un curioso e interessante retroscena, che non tutti si aspettavano.

Si tratta di una coppia il cui matrimonio (che ricordiamo essere autentico) è iniziato bene. Già dal viaggio di nozze i due sembrano avere feeling. Hanno trascorso la loro vacanza d’amore in Sardegna, e la coppia sembra essersi legata sin dai primi giorni. Lui è molto affettuoso nei suoi confronti, e la sposa, seppur più fredda come carattere, non sembra disprezzare questo atteggiamento.

Matrimonio a prima vista, il retroscena sulla coppia prima delle nozze

Nel corso della settima stagione il pubblico vedrà la conclusione del viaggio di nozze e l’inizio della loro convivenza: durerà cinque settimane e in totale, e al termine i due coniugi decideranno se rimanere assieme o divorziare. Lei, ha già spiegato che la convivenza porterà molti cambiamenti nella sua vita. Intanto i due si separeranno per un paio di giorni per recuperare le loro cose.

Cosa accadrà poi è tutto da vedere, in quanto spesso i giorni di separazione prima della convivenza portano a una reciproca riflessione. Ma di chi parliamo? La coppia è quella formata da Martina e Davide, con lei che è una tipa molto fredda che non apprezza l’atteggiamento troppo affettuoso del marito. Arriverà addirittura a ritenere eccessive le attenzioni dell’uomo, in particolare riferendosi a dei fiori e un biglietto. E soprattutto, Martina sarà turbata dal fatto che il suo ex fidanzato le ha chiesto di non sposarsi proprio poco prima del matrimonio.