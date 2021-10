Tanti i personaggi che sono approdati nella clinica del dottor Nowzaradan di Vite al limite, nella speranza di dimagrire per riappropriarsi della propria vita

In ormai tante edizioni di “Vite al limite”, sono tante le storie di personaggi che sono entrati nella clinica del dottor Nowzaradan, in Texas. Si tratta di persone gravemente obese, che solo grazie a un severo percorso di recupero sono riuscite prima a dimagrire e poi ad operarsi per uscire dal tunnel. Purtroppo non tutte ci riescono, ma i casi con esito positivo sono la maggioranza, e il pubblico ama vedere il profondo cambiamento dei pazienti del dottor Now.

Spesso i pazienti che si rivolgono a lui sono in condizioni quasi disperate: l’obesità ha reso la loro vita invalidante, e spesso con il rischio di morte incombente. Spesso anche solo vedere gli obesi poter tornare a camminare è un successo, ma ci sono pazienti che hanno avuto una guarigione sorprendente, tanto da diventare quasi irriconoscibili.

Vite al limite, l’incredibile dimagrimento: oggi sembra un’altra persona

E’ il caso di una paziente che ha perso moltissimi chili: a vederla oggi non sembra vero che un tempo pesava addirittura 250 chili. Si tratta di Angel Parrish e della sua particolare storia. La sua storia era complicata, perché la donna – proprio a causa delle sue condizioni – era anche depressa. Il suo bisogno di cibo era compulsivo: in particolare, mangiava enormi quantità snack e cibi dolci. Quantità che impressionavano le persone comuni.

L’affidamento di suo figlio (a soli 14 anni…) e la morte del padre avevano peggiorato la situazione. Ancora giovanissima, a 30 anni, già pesava 200 chili. Angel però è riuscita ad affrontare la dieta per arrivare all’operazione, e anche se ha avuto un percorso post operatorio molto difficile è riuscita a guarire. Oggi, con circa 180 chili persi, sembra davvero un’altra persona.