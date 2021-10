Grave lutto nel mondo di Hollywood: l’attore è morto a soli 59 anni dopo aver combattuto contro la malattia, addio struggente dei colleghi.

Stroncato a soli 59 anni dalla malattia. Il mondo di Hollywood e delle serie tv americane piange la morte di James Michael Tyler, reso celebre dal ruolo di Gunther, il manager della caffetteria Central Perk, della serie tv “Friends“. L’attore è deceduto dopo aver combattuto contro un tumore alla prostata.

“Il mondo lo ha conosciuto come Gunther ma per chi gli voleva bene era un attore, un musicista e un marito”, ha dichiarato il suo agente Toni Benson.

Lutto per la serie tv Friends: morto James Michael Tyler

James Michael Tyler aveva ricoperto diversi ruoli in alcune serie tv, ma la partecipazione a Friends che, ancora oggi, resta una delle serie tv più amate dal pubblico, gli aveva regalato successo e popolarità. Era, infatti, considerato una vera guest star del telefilm che ha regalato il successo anche agli attori principali che, oggi, piangono “Gunther”, sui social.

“Friends non sarebbe stata la stessa senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e nelle nostre vite. Ci mancherai tanto”, ha scritto su Instagram Jennifer Aniston. “L’enorme gratitudine che portavi nella stanza e che mostravi ogni giorno sul set è la stessa che ho io per averti conosciuto. Riposa in pace James” è il messaggio di Courtney Cox.

“Ci mancherai, grazie per esserci stato per noi tutti”, ha scritto Lisa Kudrow mentre Matt LeBlanc ha aggiunto – “Ci siamo fatti un sacco di risate, ci mancherai”.

“James era un uomo genuinamente gentile e dolce. Quando ha iniziato come comparsa in Friends, il suo spirito unico ha attirato la nostra attenzione e sapevamo che dovevamo farne un personaggio. Ha reso l’amore non corrisposto di Gunther incredibilmente riconoscibile. Il nostro cuore è con sua moglie, Jennifer Carno” hanno invece scritto in una nota diffusa dalla CNN Marta Kauffman e David Crane i creatori di Friends.