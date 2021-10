Un posto al sole, la famiglia si allarga: dolce evento

Un posto al sole è pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico del piccolo schermo con un dolce evento che cambierà ogni cosa.

Un posto al sole questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento, ma se sei troppo curiosi e non riuscite a resistere, vi sveliamo le anticipazioni di questa settimana in modo tale da poter placare la vostra sete di conoscenza sulle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini.

Mettetevi comodi perché questa settimana ne succederanno delle belle. In quanto un dolce evento riuscirà cambiare di nuovo le vite dei protagonisti della soap, facendo ritrovare la serenità ad una famiglia che credeva di averla perduta per sempre. Così come i propri ricordi.

Ovviamente ci riferiamo a Filippo e Serena. Lui aveva iniziato questa stagione perdendo la memoria, ma la nascita di sua figlia sembrerà riportare tutto all’ordine iniziale, recuperando un ricordo che credeva per sempre sepolto dentro di lui. Filippo riuscirà a recuperare la memoria? Leggete tutte le anticipazioni per scoprirlo.

Anticipazioni Un posto al sole 25 – 29 ottobre: un dolce evento cambia tutto

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che questa settimana riuscirà a tornare la calma e la tranquillità nella vita di Filippo e Serena. Il bel Sartori, assistendo alla nascita di sua figlia, riuscirà finalmente a recuperare un ricordo che credeva perduto e per questo motivo comprende che la sua famiglia è quello che conta di più per lui. Tra lui e Serena le cose sembrano sulla buona strada per tornare ad essere come quelle di un tempo. Così come la memoria di lui, che man mano sta recuperando terreno.

Per una storia che finisce bene, c’è n’è un’altra che prosegue malissimo. Ci riferiamo ovviamente a quella tra Marina e Fabrizio. Lui non fa altro che riservare la sua frustrazione per come stanno andando le cose con il pastificio e Marina inizia a non poterne più ed a diventare insofferente nei confronti dell’uomo che credeva di amare. I due riusciranno a sistemare le cose o il loro rapporto è perduto per sempre?

Spazio dedicato anche a Rossella. La giovane, una volta scoperta l’infedeltà di sua madre, non potrà ignorare l’intera faccenda e sceglierà di affrontarla di petto. Michele sta per tornare a Napoli e Silvia sta vivendo una vera e propria crisi con se stessa.

La donna si trova in un vero e proprio limbo. In quanto da una parte è decisa ad eliminare il suo amante dalla sua vita e a ricucire il rapporto con suo marito, dall’altra però non può fare a meno di notare la passione e il sentimento che la legano a Giancarlo. Che cosa sceglierà di fare? E’ ancora in tempo per salvare il suo matrimonio o ormai è troppo tardi?

Le anticipazioni di Un posto al sole del 25 – 29 ottobre sono più ghiotte che mai. Ora non ci resta che vederle trasportate sul piccolo schermo.