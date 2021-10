“Mi arrampico ogni giorno sugli alberi”: la confessione della star di X Factor

L’hobby preferito dal famoso protagonista di X Factor è arrampicarsi sugli alberi. Lo fa ogni giorno, come se fosse per lui un rituale

Più sono famosi e più sono strani. Vizi e virtù di vip e personaggi noti possono sembrare buffi o ridicoli se riguardano le persone comuni, ma se invece appartengono alle star della tv o del cinema allora cambia tutto. Scatta il fascino e quell’aurea di mistero, che nel caso dei protagonisti maschili fa impazzire le donne. X Factor resta una delle trasmissioni più seguite, soprattutto negli Stati Uniti, dove è nata.

Nonostante una formula ormai un po’ stantia (almeno per quanto riguarda la versione italiana) negli Stati Uniti il pubblico continua a seguire il talent show per eccellenza con grande trasporto. I concorrenti cambiano edizione dopo edizione, ma ciò che resta sono i giudici. A differenza dell’edizione italiana, infatti, negli Usa non c’è l’abitudine di cambiarli spesso.

X Factor, l’incredibile abitudine di un noto giudice

Per questo motivo spesso i giudici sono visti come dei veri e propri idoli leggendari. E’ il caso, ad esempio, di Simon Cowell, uno dei più severi e arguti. Con le sue battute diverte il pubblico, anche quando è venuto a sapere di una sua abitudine decisamente strana. Come lui stesso ha confessato in alcune interviste, il suo hobby preferito è decisamente inconsueto.

A quanto pare, il giudice di X Factor Simon Cowell si diverte ad arrampicarsi ogni giorno sugli alberi. E lo fa come sana abitudine: non solo per mantenersi in forma, ma anche perché la cosa lo rende felice e lo fa sentire libero. In poche parole una sorta di rituale, che secondo lui gli porterebbe anch fortuna.