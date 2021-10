Uomini e Donne puntata 26/10/21: la segnalazione cambia tutto, tronista in crisi

A Uomini e Donne arriva la resa dei conti. Una segnalazione manda in crisi la tronista: lui le ha sempre mentito?

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, continuando l’appuntamento che ha lasciato ieri i telespettatori con il fiato sospeso.

Se ieri abbiamo assistito alle dinamiche che hanno visto protagonista Gemma Galgani, oggi si passa alla sua migliore amica: è il turno di Ida Platano. La dama ha da poco concluso, per la seconda volta, la conoscenza con Marcello, ma le cose tra loro sono realmente arrivate al capolinea?

Quest’ultimo sembrerebbe aver realmente chiuso con lei. Tant’è che uscito con Marika e il loro appuntamento sembrerebbe essere andato molto bene. Tant’è che si rivedranno anche dopo la puntata. Armando Incarnato, che fino a poco tempo fa ha frequentato la dama, non sembra credere nella sua buona fede e sospetta che Ida Platano, sulla famosa telefonata che aveva origliato, avesse ragione.

Ida punge il cavaliere, ma lui preferisce non replica affermando che di fronte a sé ha una signora e per questo non vuole spingersi oltre, anche se la sua pazienza ha un limite. I due iniziano a litigare e lei lo accusa di averle dato una seconda chance fasulla, in quanto non ci avrebbe mai realmente provato a costruire un rapporto con lei, ma attenzione perché interviene Tina e fa una tagliante osservazione.

Lui sbotta chiedendole di parlare chiaro. In quanto secondo le sue parole, sembrerebbe quasi che abbia qualcuno al di fuori del programma e non sarebbe così.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, clamoroso ritorno: alla corte di Andrea Nicole arriva Lui!

Luca assente a Uomini e Donne: Roberta va in crisi

Tina insinua che i due non abbiano raccontato in studio tutto quello che è successo tra loro e la dama replica affermando che ci sono cose che non si possono dire, probabilmente facendo riferimento alla loro sfera privata. “Tu lanci il sasso e nascondi la mano“ ha tuonato la dama. Armando continua ad intromettersi, criticando il cavaliere. Così prende la parola Mafaldina e si chiede come mai si intrometta con tanto vigore in una storia che non gli riguarda a meno che non sia così interessato a Marika.

Lui sbotta e replica affermando che lo fa per amore della verità. La neo coppia balla e si ritorna a parlare di Alessandro e Pinuccia. Per lui è sceso una nuova dama, pronta a conoscerlo. Alessandro però non è interessato a lei, affermando che non se la sente di iniziare una conoscenza con lei. Anna, questo è il nome dama, però rimane ugualmente nel programma su richiesta di Maria De Filippi. Lei balla con Andrea, il cavaliere rifiutato poco prima da Pinuccia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 25/10/21, ansie da prestazione: Maria allarma Gemma

Maria fa notare a Pinuccia che questa potrebbe essere la svolta per il loro rapporto. Si passa al Trono Classico e al centro dello studio Maria chiama Roberta che ha portato in esterna Samuele. La tronista si scusa sia con il corteggiatore che con il pubblico per aver abbandonato lo studio la scorsa volta per recuperare Luca, l’altro suo corteggiatore.

Viene mostrata l’esterna con Samuele, i due provano a chiarire le loro incomprensioni. Lei non ha gradito che si sia focalizzato sulle critiche di Luca che lo ha definito costruito, lui ha replicato affermando che si stava semplicemente difendendo e che l’unico scopo è uscire con lei dal programma, ammettendo di provare qualcosa di forte. Dopo questo momento, viene mostrato il dietro le quinte dell’incontro tra la tronista con Luca, che aveva abbandonato lo studio durante la precedente registrazione.

Lei gli chiede come mai se ne sia andato e lui ammette di esserci rimasto male che lei abbia parlato con Samuele, che stava commentando la loro esterna, invece che concentrarsi su di lui. I due però non riescono a trovare un punto di incontro e lei va via. Roberta in studio è furiosa. Non solo perché non è riuscita a chiarire con lui, ma anche perché ha ricevuto una segnalazione su di lui. In quanto le viene mostrato uno scatto che lo ritrae a cena con un’altra, lei non pensa sia per forza una fidanzata, ma inizia a sospettare della sua buona fede anche per come è andato il loro ultimo incontro. “Se ora non sta qua, non fatelo più venire“ ha ammesso dura.

Gianni Sperti difende Luca, affermando che crede nella sua buona fede in quanto lo vede molto preso dalla tronista. “Io non gli ho mai fatto credere niente. Se non è qui, non è il ragazzo che fa per me“ ha replicato lei.