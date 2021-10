GF Vip daytime 26/10/21: cala il gelo nella Casa, gesto irreparabile

Al GF Vip, dopo la diretta con Alfonso Signorini, è calato il gelato. Il gesto di lei è cos’ irreparabile? Il rapporto è al capolinea.

Il GF Vip è tornato con il suo daytime anche oggi dopo la diretta di ieri sera, pronto ad approfondire ciò che abbiamo visto con la compagnia di Alfonso Signorini.

Si parte subito con la discussione avuta tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Quest’ultima è stata definita dalla sua collega come una bugiarda e lei lo ha trovato una caduta di stile. Katia non vuole saperne, tant’è che entrambe scelgono di non rivolgersi più la parola, soprattutto dopo che Jo si è sentita offesa dalla Ricciarelli che l’ha invitata a fare silenzio ma attenzione perchè il daytime di oggi è appena iniziato. Ce ne sono ancora di cose da vedere e commentare.

Cala il gelo al GF Vip: nessuno crede al loro amore

Non si poteva non parlare della conoscenza tra Sophie e Gianmaria. Soleil sospetti si tratti di strategia e di visibilità, in quanto ad unirli non ci sarebbe un vero interesse. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, ritiene che Soleil sia soltanto gelosa del loro rapporto in quanto vorrebbe le attenzioni del ragazzo soltanto per lei anche se è solita respingerla. In molti però sembrano pensarla come Soleil, affermando addirittura che se quest’ultima dovesse provarci con lui, lui non esiterebbe un solo istante nel tornare da lei.

Spazio dedicato anche a Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che ieri hanno avuto modo di potersi confrontare con Patrizia Mirigliani che ha prontamente chiarito che lei non ha assolutamente nulla contro l’ex ragazza di Non è la Rai, ma invita suo figlio a lavorare e ragionare su se stesso e se la loro relazione si evolverà sarà al di fuori del programma visto che lei è molto frenata a causa della differenza di età e non vuole sbilanciarsi perché ha un figlio a casa che segue il tutto con attenzione.

Una puntata ricca di colpi di scena, ma la prossima non sarà sicuramente da meno.