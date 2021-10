Uomini e Donne puntata 25/10/21, ansie da prestazione: Maria allarma Gemma

A Uomini e Donne ci sono ansie da prestazioni e Maria De Filippi mette in guardia Gemma Galgani: come avrà reagito quest’ultima?

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento dopo una sfilata di fuoco. In cui Maria mostra ai telespettatori lo sfogo post secchiata d’acqua di Gemma Galgani che nonostante tutto è felicissima perchè è stata premiata dagli uomini con i voti durante la sua performance e poi è uscita con Costabile, ma è proprio in quel momento che la dama riparla di Tina Cipollari.

Lui confida di essere rimasto un po’ turbato dalle dichiarazioni dell’opinionista, che ha definito uno schifo le immagini del loro primo bacio. L’esterna finisce e Gemma entra in studio e Maria manda in onda la seconda parte dell’esterno. Tina, prima che il filmato parta, afferma che Gemma abbia già troncato la conoscenza perché non interessata al cavaliere, dando la colpa a lei. Maria però replica affermando che non ci ha preso minimamente, in quanto l’uscita tra loro è andata a gonfie vele.

Gemma e Costabile si baciano ancora, ma attenzione perché il colpo di scena e dietro l’angolo e Maria fa entrare il cavaliere in studio.

Maria De Filippi mette in guardia Gemma Galgani a Uomini e Donne

Costabile entra in studio e Gemma scoppia in lacrime perché ritiene che lui si sia molto trattenuto in quanto non avrebbe gradito le osservazioni di Tina fatte durante la scorsa settimana. Maria interviene e afferma che tutto questo disagio che lei ha riscontrato non lo ha notato durante l’esterna, ma la dama insiste affermando il contrario. Il cavaliere conferma la tesi della dama e Tina replica affermando che il suo ragionamento ci sta quando ci sono le telecamere ma quando queste si spengono è libero di potersi comportare come meglio crede.

Lui in un certo senso conferma, ma non ha alcuna intenzione di troncare la loro conoscenza. Maria chiede a Gemma perché piange e lei risponde affermando che dopo aver provato tante emozioni si sente precipitare nel vuoto a causa di questo suo disagio perché si aspettava un bacio più passionale durante l’esterna. A questo punto interviene Pierluigi, un nuovo cavaliere con cui lei è già uscita, che accusa la Galgani di essere lei ad allontanare gli uomini. “Accusi gli altri per uscirne pulita“ tuona lui, ma la dama non ci sta e lo accusa di trattare male le donne.

Maria interviene, blocca la discussione e chiede a Costabile se è ancora interessato a frequentare Gemma e lui afferma di sì. La Galgani però rincara la dose affermando che si aspettava un bacio a telecamere spente, visto che lui sarebbe a disagio soltanto di fronte alle telecamere a causa del commento di Tina. Lui la rincuora affermando che stasera si vedranno senza le telecamere e vivranno i loro momenti in completa intimità.

“Gemma, così crei l’ansia da prestazione“ ironizza e consiglia Maria al tempo stesso, invitando la dama a non andare di fretta. Gemma accetta il consiglio e balla con il suo cavaliere. Si resta con le dame e i cavalieri del Trono Over. Maria chiama al centro dello studio Pinuccia ed Alessandro. Viene mandata in onda la loro esterna, dove lei gli confida di volergli molto bene ma a lui queste farfalle nello stomaco non sono ancora spuntate e ritiene il tutto una bella amicizia.

Per la dama però c’è un nuovo signore, Andrea. Lei però lo rimanda a casa perché presa molto da Alessandro. Lui però ci tiene a ribadire che non le ha promesso nulla e che la loro è soltanto un’amicizia. Tant’è che lui ribadisce che se viene a conoscerlo una dama che gli interessa, non le direbbe di no.

Maria fa scendere in studio i tronisti e in studio c’è un’ospite speciale: Raffaella Mennoia, autrice del programma, che presenta il suo nuovo libro. La storia sembrerebbe raccontare quella vissuta da Giulia De Lellis e Andrea Damante o Aldo e Alessia, ma Maria lascia il dubbio.

Maria fa presentare un nuovo cavaliere, Alessandro. Lui balla con Ida, scelta proposta da Maria perché nessuna dama si è fatta avanti.