GF Vip daytime 25/10/21: Lulù delusa da Manuel, sgarro imperdonabile

Al GF Vip Lulù Selassiè è rimasta senza parole di fronte all’ennesimo sgarro di Manuel Bortuzzo nei suoi confronti.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani, prima della consueta diretta del lunedì sera, con il Daytime. Questo appuntamento è diviso in due parti. La prima mostra le dinamiche tra i concorrenti, mentre la seconda è un collegamento speciale con Alfonso Signorini che anticipa al pubblico del piccolo schermo che cosa vedremo questa sera su canale 5.

Impossibile non parlare della conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu e la reazione della mamma di quest’ultimo, che non è stata ben accolta non solo dai diretti interessati ma anche dagli altri concorrenti in quanto ritengono che Patrizia Marigliani non abbia fatto altro che far passare suo figlio come poco intelligente e incapace di prendere determinate scelte da solo. Nonché dipingendo l’ex ragazza di Non è la Rai come una cacciatrice di dote.

Lui ha provato anche a staccarsi da lei, visto i suoi timori, ma non ci riesce perché il sentimento che prova nei suoi confronti è davvero molto forte, ma lei ha deciso e vuole stargli lontano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, lacrime amare in casa: tutto finito

Manuel Bortuzzo “umilia” Lulù Selassié al GF Vip: sgarro in diretta

Si passa poi a Francesca Cipriani, che venerdì ha visto entrare nella casa più spiata d’Italia il suo fidanzato Alessandro. I due hanno passato questi giorni insieme e lei è sembrata più felice che mai e c’è anche chi si propone come testimone di nozze del loro amore.

Spazio anche a Manuel Bortuzzo che si è esibito al pianoforte e tutti i suoi compagni di viaggio hanno apprezzato e non poco la sua performance. Lui ha anche cantato un pezzo di Nesli e tutti si sono commessi, tra cui Manila Nazzaro che ha commentato così: “Sembrava quasi di vederlo camminare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scoppia la passione al Gf Vip: Alex Belli e Soleil Sorge non si trattengono

Alfonso Signorini accoglie il pubblico del piccolo schermo, che rivela in anteprima che cosa accadrà questa sera. Il conduttore anticipa l’ingresso di Patrizia Mirigliani che avrà un confronto con suo figlio.

Ovviamente si indagherà anche sul rapporto tra Sophie e Gianmaria che si sono baciati anche senza che la produzione dicesse loro di farlo per la prova di questa settimana. Tra l’altro lui questa sera riceverà una sorpresa.

Alfonso ha parlato anche della prova dei baci, parlando anche quello di Alex e Soleil, ma in particolar modo quello tra Manuel ed Aldo. Il nuotatore ha preferito baciare il suo sportivo, piuttosto che Lulù Selassiè che era al suo fianco. Quest’ultima ovviamente ci è rimasta male.