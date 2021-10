Uomini e Donne, clamoroso ritorno: alla corte di Andrea Nicole arriva Lui!

A Uomini e Donne non è sfuggito il ritorno al Trono Classico dell’ex corteggiatore, pronto a conquistare il cuore di Andrea Nicole.

Uomini e Donne nelle scorse ore ha concluso il suo ultimo appuntamento di questa settimana, ma è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca a partire da lunedì prossimo. Poco prima di salutare i telespettatori, Maria De Filippi ha fatto entrare negli studi Elios di Roma nuovi corteggiatori per i tronisti ed ovviamente non sono mancati nuovi ragazzi per Andrea Nicole.

Per l’esattezza sono due e uno di questi è un volto noto ai fedeli sostenitori del dating show di canale 5, in quanto non solo ha preso parte al programma qualche tempo fa, sempre nelle vesti di corteggiatore, ma è approdato anche a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Ora ha scelto di riprovare con Andrea e non appena ha sceso le scale dello studio, il pubblico lo ha prontamente riconosciuto. E voi lo avete riconosciuto quando Maria ha annunciato il suo ingresso?

Nuovi corteggiatori per Andrea Nicole: a Uomini e Donne ritorna Lui!

Andrea Nicole, nonostante il suo percorso sia iniziato da un mese o poco più, sembra essere molto decisa sui suoi corteggiatori. Anche se di recente ha perso uno di quelli che sembrava essere molto interessato a lei. Parliamo di Gabrio, che ha deciso di abbandonare il Trono Classico in quanto non è riuscito a superare la vista del bacio della tronista con Ciprian, che da tutti viene considerato come la sua probabile scelta.

In molti, tra l’altro, sospettano che il ragazzo non sia del tutto sincero nei suoi confronti, ma l’arrivo dei nuovi corteggiatori potrebbe presto cambiare le cose. In quanto non si esclude che durante il corso dell’esterne Andrea possa provare una sorta di attrazione nei confronti dell’ex protagonista del programma che ora è sceso a Uomini e Donne per corteggiare lei.

Di chi stiamo parlando? Di Simone Cipolloni. Molto probabilmente il suo nome non vi sarà nuovo perché avete avuto modo di conoscerlo a Temptation Island, ma non solo. Simone è già stato negli studi Elios di Roma e proprio indossando i panni di corteggiatore. In quanto qualche tempo fa aveva scelto di corteggiare Clarissa Marchese, ma quest’ultima preferì approfondire la conoscenza con un altro ragazzo e sembrerebbe che mai scelta fu più azzeccata, visto che insieme hanno costruito una bellissima famiglia.

Simone Cipolloni a Uomini e Donne riuscirà a conquistare il cuore di Andrea Nicole o quest’ultima è già perdutamente innamorata di Ciprian?