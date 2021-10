Scegli una maschera e scopri chi sei davvero con questo divertente test

Fin dall’antichità l’uomo si è sempre domandato “Chi sono io?” e nel raggiungimento di questa risposta ha inventato degli escamotage per trovare delle risposte.

C’è chi ha studiato l’anatomia umana, chi la psicologia e chi la filosofia tutto con il fine di sapere chi fossimo.

Alcune tradizioni antiche sono giunte alla conclusione che ognuno di noi ha delle maschere ed è proprio per questo che troviamo difficoltà nel definirci.

Oggi ci dedichiamo proprio al test della maschera, precisamente a dei totem indiani. Solo così puoi scoprire un nuovo lato del tuo carattere

Test: scegli una maschera e ti dirò chi sei

In questo test ti proponiamo otto maschere diverse. Sono dei totem indiani e ognuno di loro rivela una caratteristica precisa della personalità scelta.

Ti basterà scegliere istintivamente e leggere la risposta che corrisponde al numero scelto della tua maschera

1) La maschera parlante

Sei una persona che ha molta competenza e sei in grado di scegliere in modo sapiente trovando le giuste parole nell’esprimerti.

La parola è la tua più grande arma, ma anche difesa.

Sai bene come far tacere in modo rapido chi ti infastidisce con parole specifiche e vere.

Occhio, però! Questo non vuol dire che tu non utilizzi le parole in modo sbagliato. Sappi sempre il valore delle parole e pesale attentamente prima di iniziare a parlare.

2) La maschera delle risate

Se hai scelto questo totem significa che sei una persona a cui piace divertirsi e ridere senza la preoccupazione di cosa possano pensare gli altri.

Ti piace giocare ogni volta che puoi. Ami vivere il momento e sai come assaporarlo totalmente.

Hai anche una intelligenza fina.

3) La maschera della rabbia

Questa tua scelta mostra che hai un lato oscuro dentro di te.

Superficialmente sembri una persona pacata e morbida, ma dentro di te hai una forte e grande rabbia.

Quest’ultima è pronta a scoppiare appena il contesto lo imporrà.

Ciò non vuol dire che non sai come controllarti: sai stare calmo e sereno, ma non resisti a controbattere a minacce o provocazioni.

4) La maschera del silenzio

Hai un carattere forte e taciturno. Sei un tipo con una grande forza interiore e sei totalmente consapevole delle tue capacità e dei tuoi pregi.

Preferisci rimanere umile e non fare sfoggio proprio di questi.

Ami sia passare il tempo in solitudine, ma ti piace anche passare il tuo tempo con amici stretti e familiari.

5) La maschera del combattente

Se hai scelto questo totem significa che hai un’anima da combattente. Hai la capacità molto rara di non arrenderti e demoralizzarti mai.

Una forza interiore ti muove e ti stimola nel perseverare e nel combattere fino alla fine delle tue forze.

Tu dai il 100 % delle tue possibilità e capacità per raggiungere in modo veloce e preciso il tuo obbiettivo in ogni circostanza.

6) La maschera sacerdotale

Questa scelta rivela che hai grandi poteri intuitivi e molto sviluppati.

Hai la capacità di leggere nella mente delle persone: percepire i loro sentimenti e sapere come comportarti di conseguenza.

Se una persona empatica e sai come utilizzare la tua bravura per aiutare gli altri e offrirgli una spalla su cui piangere.

Sei il migliore amico che qualcuno possa desiderare: tutti possono contare su di te.

7) La maschera della guarigione

Hai un animo da santo e un cuore d’oro. Sai essere generosa e gentile e fai tutto ciò per aiutare gli altri.

Incanali tutte le tue forze per far star meglio le altre persone.

Il tuo pregio più grande è che aiuti gli altri facendo tante cose e impegnandoti tanto e non chiedi nulla in cambio. Per te è naturale!

8) La maschera decisionale

La scelta di questa maschera rivela che sei una persona nata per guidare ed essere un perfetto leader.

Tu hai la capacità di apportare cambiamenti intorno a te senza che nessuno ti remi contro.

Ti piace dare l’esempio agli altri per riuscire a coinvolgerli conquistandoli con le tue storie di successo.

Sei il tipo di leader che rispetta gli altri e viene seguito perché è amato.