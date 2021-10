Test: gatto o topo? L’animale che vedi per primo svela la tua personalità

Cosa vedi per primo: il gatto o il topo? L’animale che noti svela la tua personalità

La personalità è un concetto complesso che comprende i comportamenti, i sentimenti e gli atteggiamenti individuali.

Ogni persona ha una sua personalità unica che si modella nel modo di percepire le cose e le percezioni che ci circondano.

La personalità rende ogni essere vivente unico a se stesso.

Proprio per questo, siamo alla ricerca di un modo per conoscersi meglio con l’obbiettivo di raggiungere una o più consapevolezze per migliorare se stessi.

Solo scoprendo le nostre debolezze e le nostre risorse, siamo in grado di domare l’ambiente che ci circonda.

Leggi anche –> Test: scopri la tua personalità guardando la punta della lingua

Abbiamo bisogno dell’introspezione per avere una vita armoniosa e un processo di evoluzione formidabile e conclusivo.

Per questo motivo, sono stati creati numerosi tipologie di test per aiutare l’individuo a comprendere i propri comportamenti e emozioni.

Oggi ti proponiamo il test del gatto e del topo che ti aiuterà nel comprendere meglio te stesso. E’ un gioco visivo e si basa sull’istinto.

Divertiamoci insieme

Test: gatto o topo? L’animale che vedi per primo rivela chi sei

Ti proponiamo un’immagine gestalt. Guardala e dimmi quale animale vedi per primo tra gatto e topo.

L’animale che noti per primo rivela un lato nascosto del tuo carattere.

Ricordati di scegliere in modo istintivo e non lasciarti condizionare dalla specie animale

1) Se vedi un topo

Se hai visto per primo il topo, significa che sei una persona che agisce in modo efficace se sei sotto pressione.

Sei una persona totalmente attiva e odi la perdita di tempo e l’attesa.

Nel caso di una discussione, riesci a prendere rapidamente una posizione basandoti totalmente sul tuo intuito.

Tutto ciò lo fai, perché non ti fidi di ciò che dicono gli altri e preferisci basarti sulla tua concezione delle cose.

Leggi anche –> Test: quale orologio preferisci? La risposta rivela quanto sei stressato

Inoltre, sei molto capace nell’anticipare le situazione e fai delle presentazioni dei tuoi pensieri molto affidabili.

Questo non vuol dire che dai giudizi affrettati, anzi: hai una mentalità aperta.

Hai un’ottima tolleranza degli altri e accetti vicino a te anche persone molto diverse da come sei, perché ti piace arricchire le tue conoscenze ed espandere la tua cerchia di amici.

Hai un animo generoso, ti piace aiutare gli altri, motivarli e supportarli. Hai tanto amore da offrire.

Leggi anche –> Test: scegli una maschera e scopri chi sei davvero

2) Se vedi un gatto

Se vedi per primo il gatto, significa che sei una persona sincera e spontanea, non hai bisogno di impalcature per essere te stesso.

Non reciti una parte premeditata a casa quando sei con gli altri, preferisci mostrarti in totale sincerità.

Per te l’onestà è alla base di amicizie solide e di qualità.

Occhio però, perché non hai molto tatto quando devi esprimere i tuoi pensieri.

Ovviamente lo fai per il bene degli altri spiegando la tua verità, ma rischi di fare del male agli altri.

Le tue parole possono essere difficili da metabolizzare per alcuni e un cambiamento del tuo vocabolario sembrerebbe necessario se non vuoi offendere i tuoi cari.

Detto ciò, sei aperto al dialogo e cerchi sempre di allentare le tensioni per preservare le tue relazioni.

Hai una vita sociale attiva e le persone ti apprezzano molto per il tuo buon cuore e le energie positive che rilasci