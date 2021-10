GF Vip daytime 27/10/21, s’insinua il dubbio nella Casa: Alex e Soleil sospetti

Al GF Vip si insinua il dubbio: tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è soltanto una bellissima amicizia? In confessionale salta fuori tutto.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani anche oggi, mostrando ai telespettatori le nuove dinamiche che hanno visto coinvolgere i vipponi di Alfonso Signorini.

Al centro del gossip ovviamente ci sono Sophie e Gianmaria. Tutti dubitano della sincerità di lei, in quanto in puntata ha confidato di essere molto attratta da lui perché un bellissimo ragazzo ma a Manila Nazzaro ha confidato di trovarlo poco piacente, per dirla in maniera carina.

Sophie, d’altro canto, ha raccontato ai suoi compagni di viaggio che Soleil l’ha “minacciato” di riprendersi Gianmaria come e quando vuole, anche se lui non sembra pensarla nello stesso modo, ma attenzione perché il daytime di oggi non è di certo finito qui.

Alex Belli e Soleil Sorge: nasce l’amore al GF Vip? Il sospetto

Protagonista del prossimo blocco è sempre Soleil Sorge. Quest’ultima è dalla parte di Katia Ricciarelli, che durante la scorsa diretta ha discusso con Jo Squillo a causa delle nomination. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembra credere nella buona fede di Jo, in quanto non si schiera mai durante il gioco quando invece ad un certo punto della gara bisognerebbe mostrare le proprie carte, senza fingere di andare d’accordo con tutti.

Nella casa, però, gli altri vipponi iniziano a sospettare che tra Soleil e Alex non ci sia una semplice amicizia, ma qualcosa di più. “Se non fossimo impegnati, saremmo anime gemelle o chi lo sa” ha commentato la Sorge in confessionale in maniera del tutto ironica: “Non credo siamo fatti l’uno per l’altra poi queste cose una donna le sente. Credo” ha infine concluso, lasciando il dubbi.

Tra Alex e Soleil al GF Vip c’è molto di più di una semplice amicizia? Staremo a vedere durante il corso di questi giorni.