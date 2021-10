Grande Fratello Vip, spunta fuori la verità: “Le dinamiche sono tutte falsate”

Al Grande Fratello Vip è venuta finalmente a galla la verità. L’opinionista ha ammesso ogni cosa dopo la messa in onda della puntata.

Il Grande Fratello Vip, come ogni edizione che si rispetti, ha creato dei malumori tra il pubblico del piccolo schermo. Questa volta al centro della questione e della delusione dei telespettatori ci sono le dinamiche legate ai concorrenti.

L’edizione passata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ricca di dinamiche, anzi forse pure troppo. Basti pensare soltanto che l’attrice Adua Del Vesco, una volta eliminata al televoto dopo quasi sei mesi di permanenza nella casa, è uscita come Rosalinda Cannavò. Quest’anno, purtroppo, non sembrano esserci così tante dinamiche e quelle poche che ci sono non fanno ben sperare i telespettatori che dubitano che il tutto sia falsato soltanto per avere una maggiore visibilità durante il corso delle due dirette settimanali del programma, ma sarà realmente così?

Dopo la diretta di lunedì scorso, e a poche ore dalla prossima prevista per questo venerdì, è venuta fuori la verità e a rivelarla è stata proprio Sonia Bruganelli, opinionista di Alfonso Signorini, ai microfoni di Casa Chi.

Sonia Bruganelli rivela la verità sulle dinamiche al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli, in collegamento con Casa Chi, ha rotto il silenzio sulle dinamiche che quest’anno il pubblico sta seguendo al GF Vip, ammettendo che ciò che vediamo da casa è tutto falsato, ma attenzione non nel senso che i telespettatori attribuirebbero questa parola ma in un significato del tutto differente.

Per la moglie di Paolo Bonolis le dinamiche sono falsate perchè si creano e si spengono all’interno della casa più spiata d’Italia, un contesto che con la realtà ha ben poco a che fare, evidenziando che l’unica concorrente in credo di creare questi famosi meccanismi all’interno del programma è Soleil Sorge perchè è l’unica che ha preso piena consapevolezza del posto in cui si trova.

“Io non sostengo Soleil per partito preso“ ha subito precisato Sonia durante il corso del suo intervento. “Sostengo una persona che nella Casa mi fa divertire” ha subito aggiunto, rivelando che è l’unica in cui potrebbe riconoscersi in questo cast.

“Se mi dovessi riconoscere in una personalità della Casa, mi riconoscerei in una come Soleil“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Perché è consapevole che sta facendo un programma“ ha motivato. “Le dinamiche sono tutte falsate dal fatto che si sta nella Casa del Grande Fratello“ ha poi dichiarato, facendo chiarezza su un punto su cui il pubblico da casa vuole vederci chiaro. “E Soleil questo lo sa perfettamente” ha poi concluso.

Sonia Bruganelli sul Grande Fratello Vip ha provato a fare chiarezza sulle dinamiche del gioco, che tanto affliggono gli utenti della rete, rivelando anche per quale motivo spesso si trova a preferire Soleil Sorge rispetto agli altri concorrenti.