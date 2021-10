By

Alec Baldwin è vittima e carnefice al tempo stesso di un terribile dramma. E’ impensabile quello che è accaduto, i risvolti lasciano tutti senza parole.

L’attore di Hollywood Alec Baldwin è molto amato dai suoi fedelissimi fan sparsi in tutto il mondo. E’ un interprete dal grande talento, infatti vanta di aver recitato in pellicole di estremo successo. Un lavoratore insomma, pensare a ciò che gli è accaduto, fa gelare il sangue, soprattutto gli ha cambiato la vita per sempre. Ecco maggiori dettagli su una vicenda, ancora da chiarire.

Alec Baldwin, classe 1958, è un Attore con la A maiuscola. Di talento, professionale e di grande fama, è uno dei volti che ricorda maggiormente l’Olimpo Hollywoodiano. Adesso, il suo nome è su tutti i tabloid e riviste, non per un nuovo film. O meglio, un film c’entra sempre, ma questa volta i risvolti parlano di un omicidio.

Non è l’unica star che sta vivendo un dramma terribile, anche l’attore italiano più amato ha visto la morte da vicino, infatti per lui niente è più come prima.

L’indagine è in corso, ecco quali dettagli sconvolgono, specialmente le sue parole sono di grande importanza per la vicenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma per Soleil Sorge: il lutto che l’ha cambiata per sempre

Alec Baldwin rompe il silenzio: tragedia immane

Dopo l’ultimo lutto di Hollywood, attore muore a soli 59 anni, il mondo del cinema continua macchiarsi di sangue. Alec Baldwin ha recitato in tantissime pellicole di successo, ma questa volta la tragedia non la si può spiegare a parole. Stava recitando come sempre con tanta professionalità, ma durante una scena parte un colpo e uccide Halyna Hutchins. Ecco che decide di rompere il silenzio, perché vuole dire la sua, ecco il messaggio:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex Uomini e Donne diventa attore: che cambiamento!

In questo messaggio vuole esprimere la sua vicinanza al marito e al figlio della vittima, ma anche a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere la Direttrice di fotografia e madre. La vita le ha riservato un destino terribile, per via dell’incidente mortale. Infatti, afferma:

“Sono scioccato dall’accaduto. Non ho parole per descrivere quanto accaduto e per esprimere la mia tristezza. Hutchins era una madre, una moglie e una collega apprezzata da tutti”

Nessuno si sarebbe mai aspettato una vicenda del genere, anche perché scene con le armi se ne sono realizzate a bizzeffe nel mondo del cinema, figuriamoci per una pellicola di una certa entità, il film in questione è Rust, di Joel Souza.

L’attore afferma che parteciperà alle indagini e darà il suo contributo, infatti farà qualsiasi cosa pur di scoprire la verità.