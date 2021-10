Era la star di Centovetrine: ecco com’è e cosa fa oggi

La star di Centovetrine torna a far parlare di sé! Gli anni passano, con essi anche la gloria? Ecco le novità più interessanti sull’interprete.

Essere una star del mondo dello spettacolo non è mai facile. Prima la strada è tutta in salita per raggiungere il successo, ma non finisce qui. Il motivo? Bisogna cercare di non perdere la fama guadagnata, non cadendo nell’incubo di qualunque attore: essere una meteora. La star in questione è tornata, e sconvolge i fan.

Le star del mondo dello spettacolo sono molto apprezzate, ma in tanti casi anche criticate. Sia per il loro lavoro, che per aspetti inerenti la loro vita privata. Proprio questi ultimi accendono polemiche e causano schieramenti di parte per i propri beniamini.

Di recente, un durissimo faccia a faccia dei protagonisti della soap più amata hanno stravolto e rivoluzionato le vicende della serie.

I cambiamenti sono sempre in atto, sia nelle scene televisive, che nel mondo reale. Cos’è successo oggi all’interprete più seguita?

La star di Centovetrine ve la ricordate? Ecco com’è oggi!

Le stelle vanno e vengono, ma il successo può essere preservato, ad esempio con della rivelazioni personali. Di recente, si parla molto di confessioni. Una molto interessante che ha fatto acquisire ulteriore notorietà, è quella dell’attore italiano che racconta l’episodio in metro, insomma si cerca sempre di mantenere un diretto contatto con fan. L’attrice in questione è tornata, ma i fan la riconosceranno?

Si tratta di Daniela Fazzolari, l’iconico volto di Anita Ferri, personaggio di indiscusso successo della soap opera italiana per eccellenza, Centovetrine. Dal 2001 al 2005 è stata il volto della più cattiva dei cattivi, un ruolo chiave per l’avanzamento della vicende e della trama intricata che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori.

Adesso, è diversa. Ha cambiato colore di capelli e ha iniziato la sua nuova vita. Nel 2016, quando la serie viene cancellata, si allontana dal mondo dello spettacolo. Sposa Sergio Sparascio, modello di otto anni più giovane, e con lui ha un figlio di nome Andrea.

Anche se lontana dal mondo dello spettacolo, non importa, perché la cosa più importante è che è davvero felice!