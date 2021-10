Guerra al GF Vip, Sonia Bruganelli non si trattiene: batosta per Adriana Volpe

Al GF Vip non accenna a fermarsi la guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis non le manda a dire.

Al GF Vip, più che le dinamiche che vedono protagonisti i vari concorrenti selezionati da Alfonso Signorini, ha appassionato e non poco il pubblico del piccolo schermo la guerra in corso che c’è tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due, già da prima del debutto di questa sesta edizione, non sono mai andate d’accordo e durante il corso delle varie dirette non hanno fatto nulla per nasconderlo.

Basti anche soltanto pensare al famoso selfie che ritraeva Magalli e Sonia insieme al ristorante. Quello scatto ha fatto infuriare la Volpe. Tanto che Alfonso Signorini gli ha perfino dedicato ben 3 blocchi all’interno di una puntata. Le frecciate tra le due, tra l’altro, proseguono anche al di fuori della trasmissione.

A parlare questa volta è stata la moglie di Paolo Bonolis che ai microfoni di Casa Chi non si è di certo risparmiata nei confronti della sua collega poco prima della prossima diretta, prevista per questo venerdì.

Sonia Bruganelli: frecciata ad Adriana Volpe prima del GF Vip

Sonia Bruganelli è intervenuta a Casa Chi per commentare e dire la sua sulle dinamiche del Grande Fratello Vip. Ad un certo punto dell’intervista, però, l’è stato ironicamente chiesto quando avrebbe scritto la biografia di Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis non si è di certo trattenuta e ha risposto alla “provocazione” come soltanto lei sa fare.

Anche se subito dopo ha voluto precisare che la sua non era nient’altro che una battuta, in quanto ha paura che tale frase venga riportata in puntata creando l’ennesimo caso mediatico sul nulla, come la famosa fotografia al ristorante che la ritraeva al fianco di Giancarlo Magalli.

“Aspetto che faccia qualcosa, così poi posso scrivere“ ha risposto la Bruganelli, quando le hanno chiesto di scrivere la biografia della sua collega. “Scherzo, che se no poi facciamo altre quattro copertine, giornali, no no” ha subito aggiunto, precisando che la sua non era nient’altro che una battuta e niente di più.

“Per Adriana Volpe ci vorrebbe un’enciclopedia“ ha poi aggiunto, quasi a cancellare la frecciatina lanciata poco prima. “Per cui, non sono ancora in grado” ha poi concluso, passando agli altri argomenti legati alla messa in onda del Grande Fratello Vip.

Tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al GF Vip è chiaro più che mai che il loro rapporto è fatto da tutt’altro che rose e fiori.