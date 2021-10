Test: quale gatto ti piace di più? La risposta rivela come ti vedono gli altri

By

Quale gatto ti piace di più? La risposta al test rivela come ti vedono gli altri

Ognuno di noi è unico a se stesso e ha un suo tipo di carattere e personalità.

Spesso ci moduliamo rispetto ad un contesto o a certe persone che ci circondano e perdiamo di vista chi siamo noi.

Quando interloquiamo con un’altra persona questa ci “categorizza” in certi aggettivi: molto sorridente allora sei solare, paura di tutto allora sei ansiosa, ecc.

Questo test del gatto serve a capire come ci vedono gli altri. I nostri comportamenti, le nostre decisioni creano un’immagine di noi in base alla quale condizioniamo il giudizio e la risposta altrui.

Vediamo insieme come ci vedono le altre persone

Test del gatto: scegli quello che più ti piace. Come mi vedono gli altri?

In questo test ti presentiamo un gatto in sei posizioni diverse. Il tuo compito è quello di scegliere quello che preferisci in moto totalmente istintivo, senza riflettere.

Solo così potrai scoprire come ti vedono gli altri.

Iniziamo il divertimento

1) Posizione n° 1

Gli altri ti vedono come una persona da gestire e tenere sotto la propria cura, ma stai attenta, perché si tratta di invidia.

Tu dai agli altri un’immagine di una persone presuntuosa che vuole solamente predominare su tutti.

Sappi però che tante di queste vorrebbero diventare e essere come te in quanto ti ammirano.

Proprio per questo motivo, alcune persone hanno paura ad entrare in confidenza con te, non sentendosi abbastanza.

2) Posizione n° 2

Gli altri ti vedono come una persona forte, determinata e combattiva. Sanno anche che hai un animo sincero pure davanti a delle situazioni difficili e complicate.

Sei un tipo spontaneo e questo ti aiuta nelle pubbliche relazione. I tuoi amici sanno che questa è una caratteristica che ti fa ben volere.

Aiuti gli altri nella comunicazione e sei sempre pronta ad instaurare nuovi rapporti, anche amorosi.

3) Posizione n° 3

Se hai fatto questa scelta significa che le altre persone ti vedono equilibrata, attenta e concreta.

Sanno che sei molto capace e hai vari talenti, ma resti comunque umile.

La tua difficoltà è che non ti fidi molto e quindi ti serve del tempo per creare delle amicizie, ma quando ti sei finalmente riuscita a lasciare andare, hai degli amici fedeli e sai di essere ricambiata.

Si crea un rapporto sul dare e ricevere senza che nessuno si senta obbligato.

I tuoi amici sanno che possono contare sempre su di te e che ti impegni molto nel costruire rapporti veri.

Proprio per questo, se qualcuno lenisce la tua fiducia o ti tradisce, sa che avrà bisogno di un lungo tempo di recupero.

4) Posizione n° 4

Gli altri ti vedono come una persona viva, incantevole, cristallina, ilare, concreta e molto interessante.

Insomma, hai solo pregi!

Tu sei quasi sempre al centro dell’attenzione, ma perché ti ci mettono gli altri e sai che non ti devi montare la testa.

Ti considerano una persona giudiziosa, gradevole e comprensiva.

5) Posizione n° 5

Chi ti circonda ti vede come una persona coinvolgente, talvolta impulsiva, determinata e con una predisposizione al comando.

Ti vedono come un avventuriero e un tipo intrepido. Sei curioso e ami provare e esplorare qualsiasi angolo nascosto.

Ti piace rischiare e goderti a pieno le avventure proposte dalla vita.

Tu emani così tanta energia e forza che sei richiesto da tutti, in quanto sanno che con te è impossibile annoiarsi.

6) Posizione n° 6

Se hai fatto questa scelta significa che le altre persone ti vedono come un tipo timido, titubante, nervoso e indipendente nel prendere le tue decisioni, anche le più banali.

Ti vedono come una persona che sta bene da sola e preferisce fare tutto in solitudine.

Occhio però! Ti considerano anche un essere che si crea dei problemi inesistenti e talvolta pure noiosa.

Ma solo chi ti conosce bene sa che queste sono tutte fesserie e che non sei minimamente così