Valeria Marini e il dramma che l’ha segnata per sempre

Il dramma che ha segnato per sempre la vita di Valeria Marini

Valeria Marini è una showgirl, attrice e imprenditrice italiana. Diventata famosa negli anni ’90 come primadonna nei varietà del Bagaglino, poi come conduttrice del Festival di Sanremo, Scherzi a parte e Domenica in, per finire negli ultimi anni come concorrente di reality show quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Valeria è una sognatrice, amante dei glitter e di tutto ciò che luccica e una vera donna italiana che ama mangiare e cadere in tentazione.

La Marini col suo motto “Baci stellari” ha ammaliato tantissime persone e tutt’ora lo fa.

La showgirl, però, non ha affatto avuto vita facile anche se ha difficoltà a raccontarsi.

Ecco che vi sveliamo quale dramma ha cambiato per sempre la vita della mitica Valeria Marini

Valeria Marini il dramma che si è ripetuto ben tre volte

Valeria Marini non è solo abiti stretti, lustrini e accessori rosa; è anche una donna che ha sofferto molto nella sua vita.

Questa è una sofferenza molto intima per lei e Valeria è riuscita a raccontare il suo dramma solo nel suo libro autobiografico: “Lezioni intime!“.

La Marini ha sempre voluto costruire una famiglia e quindi aveva e ha un grande desiderio di maternità.

Il sogno è stato sfiorato più volte dalla showgirl, ma non è mai riuscito a raggiungerlo.

Valeria Marini è rimasta incinta ben tre volte e per egual numero ha abortito per sua decisione o meno.

Leggi anche –> Dalla felicità alla tragedia: il terribile dramma della star della musica italiana

Il primo dramma è avvenuto quando aveva solo quattordici anni. Lei già molto giovane si frequentava con il libraio del suo paese in Sardegna, ma lui era decisamente molto più grande di lei, sedici anni più grande.

“Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia vita” racconta Valeria nel suo libro.

Nonostante la tristezza, la showgirl voleva seguire la sua carriera nel campo dello spettacolo ed era certa che avrebbe avuto un’altra opportunità in un momento più consono.

Leggi anche –> Enrica Bonaccorti, il dramma che ha cambiato tutto: confessioni intime

Gli altri due drammi si sono palesati durante la lunga storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico.

La loro relazione è stata ricca di alti e bassi e la showgirl è rimasta al suo fianco anche durante un fallimento economico devastante di Vittorio.

Il primo aborto con questo compagno è stato spontaneo a causa di un forte litigio tra i due amanti.

“Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta” racconta entusiasta e sognante Valeria, ma qualcosa accadde: “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare“.

Il secondo aborto, invece, è stato richiesto dal fidanzato che, una volta scoperto che la Marini era rimasta incinta, le ha richiesto di interrompere la gravidanza.

La motivazione era che Cecchi Gori voleva passare un’estate serena in barca e non voleva le paturnie dovute dalla gravidanza della fidanzata durante le sue ferie.

Leggi anche –> Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro: il dramma che li ha uniti ancora di più

Valeria Marini, nonostante i ripetuti drammi, ha continuato a sognare di diventare mamma.

Con il marito Giovanni Cottone hanno pensato di adottare un bambino, ma come spesso accade, la burocrazia ha negato questa possibilità.

Dopo la fine della relazione, la showgirl si è fidanzata con l’imprenditore Patrick Baldassari.

Si vociferava che Valeria fosse rimasta incinta e che volesse convolare a nozze con il fidanzato, ma non lei ha smentito tutto.

La coppia entrò a Temptation Island e uscirono separati.

Valeria Marini ha provato e sognato in tutti modi, ma non è mai riuscita a raggiungere il suo sogno di maternità. Questo è un dramma che rende nostalgica e insicura la showgirl, una ferita ancora troppo fresca.

Valeria non avrà avuto dei bambini, ma ha tante persone che la amano e le vogliono bene quasi come una mamma o una sorella