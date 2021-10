Fino all’ultimo battito: clamoroso colpo di scena e un rapimento

Le anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata della fiction Fino all’ultimo battito, in onda su Rai 1 il 28 ottobre 2021 in prima serata

La fiction di Rai 1 “Fino all’ultimo battito” si avvia alla conclusione. Le emozionanti vicende del chirurgo invischiato con la criminalità e il triangolo amoroso che ne fa da sfondo si concluderanno giovedì 28 ottobre, con l’ultima puntata in onda su Rai 1. L’epilogo della fiction ci sarà nel sesto episodio dell’apprezzata serie, con Marco Bocci come protagonista.

Vediamo cosa succederà nelle anticipazioni dei prossimi ed ultimi episodi. L’investimento di Rocco è colpa di Cosimo, ma Diego (Marco Bocci) cercherà di non pensarci e farà di tutto per salvarlo con un’operazione d’urgenza, fatta con attrezzi di fortuna. Anche per questo motivo le condizioni del paziente sono estremamente gravi.

Fino all’ultimo battito, l’epilogo emozionerà il pubblico della fiction di Rai 1

Diego, a questo punto, si trova in grossa difficoltà: si sente in colpa, e anche questo senso di disperazione gli dà il coraggio per affrontare Elena. Il medico le confessa tutto e la donna reagisce molto male. Diego, messo decisamente alle strette, è nel mirino dei malviventi e cerca di trovare un modo per uscirsene.

La sua strategia è di prendere tempo, e ha questa idea: di “attaccarsi” a un cavillo medico per cercare di avere più margine di manovra e guadagnare tempo. Ma intanto, Elena è stata sequestrata e spera nell’aiuto del chirurgo. Intanto aspetta che proprio Diego possa salvarla. Ma c’è anche una buona notizia, visto che in ospedale Anna vede Rocco finalmente svegliarsi dopo il coma.