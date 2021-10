Test: come sei in amore? Scegli un film e scopri tutto

Come sei in amore? Scegli il film che più ti piace e scopri come sei in coppia con questo divertente test

Amore è una delle parole più utilizzate, importante e densa di significati. Solo a sentirla nominare inizi a sognare, a ricordare o a voler dimenticare.

Ci sono infinite vie e forme in amore, ma senza dubbio quella romantica è la più gettonata.

Se pensi all’amore inevitabilmente ti viene in mente una coppia.

Poeti ed artisti hanno dedicato la loro vita a questo forte sentimento e così anche i registi sfornando tantissime pellicole cinematografiche.

Ed ecco che oggi ci dedichiamo al test dell’amore in base a quale film romantico preferisci.

Iniziamo il divertimento

Test: scegli il film d’amore e ti dirò come sei in coppia

Ci sono quantità infinite di film sull’amore. Tanti film romantici e tanti tipi di amore: c’è l’imbarazzo della scelta!

Nella moltitudine della scelta ci sono delle forme stereotipate che rivelano qualcosa su di noi.

In questo test sul film d’amore ti basterà scegliere una tra queste sei opzioni. Concentrati e decidi! Solo così puoi scoprire come sei in coppia.

Divertiamoci insieme

1) Pretty Woman –> Amore romantico

La scelta di questo film rivela che sei la regina dei romantici, il tuo sogno è trovare la tua dolce metà.

Questo film alla fine racconta una storia fiabesca e per te è proprio questo quello che conta: un finale spettacolare e un dolce principe al tuo fianco.

Tutto questo però ti porta a complicare le tue relazioni, perché tendi ad idealizzare troppo il tuo partner.

Sei una inguaribile romantica e speriamo che tu possa riuscire a trovare il tuo principe che ti viene a salvare, magari a cavallo di una Ferrari e con un grande cuore innamorato solo di te.

Magari, però, potresti anche essere te la principessa e il tuo futuro amore sarà con un semplice principe che ti apprezzi per quello che sei, come accade alla pazzesca Vivian.

2) 50 volte il primo bacio –> Amore coraggioso

In amore ci vuole coraggio, non ci sono dubbi! Ci vuole anche attenzione, determinazione e consapevolezza di se stessi e dell’altro.

Tu sai che ci vuole anche molto altro ed è proprio per questo che hai scelto questo film.

Le tue storie sono equilibrate, fondate sul coraggio della conoscenza.

Ci vuole tempo e impegno per fare innamorare il tuo partner ogni giorno come se fosse il primo. A te questa sfida piace, perché per te l’amore non è impossibile, ma qualcosa che si costruisce giorno per giorno.

In bocca al lupo!

3) A star is born –> Amore tragico

Se l’amore fosse un salvagente, allora tu saresti il bagnino. La tua idea di amore è quella in cui si cresce insieme, ci si ama perdutamente, ci si motiva e influenza e, soprattutto, ci si salva a vicenda.

Quando si decide di salvare il proprio partner, non sempre è facile o possibile vincere, e questo film ce lo rammenta molto bene.

L’amore talvolta non basta, bisogna imparare ad amarsi da soli per riuscire ad amare qualcun altro.

L’amore infinito e tragico è quello che riesce a farti sentire viva, perché sei una bomba piena di emozioni e sentimenti contrastanti.

Occhio però: ricordati che ti devi salvare da sola e devi trovare un partner che sappia salvarsi da solo.

Non possiamo voler aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato.

4) Chiamami col tuo nome –> Amore che ti fa crescere

Questo film racconta di una forma d’amore speciale: una che ti guarda nel profondo e che ti impone di guardare dentro pure a te.

E’ una delle forme più rare e belle di tutte, perché non devi modulare te stesso per condividere l’amore, ma ti impone di comprenderti per riuscire ad essere totalmente te.

Non devi essere uguale all’altra persona per adularlo, ma vi invita a porvi domande per crescere insieme.

Questo amore, nonostante sia così bello, non è detto che duri per sempre, ma è sicuramente un tipo di incontro che ti segna per l’eternità, proprio come accade ai protagonisti di questo film.

L’amore resta intorno anche se qualcuno di speciale decide di andarsene.

5) Ghost –> Amore eterno

Tra i film d’amore tragici e comici, questa pellicola è un classico. Eterno è il film, gli attori perfetti, il romanticismo, ma anche l’amore tra i due protagonisti.

Sei una persona romantica e oltre. Tu impronti tutte le tue relazioni sul “per sempre“, dedichi tutta te stessa sul partner perché ci conti al 100%.

Attenta però! Non tutti hanno la possibilità di incontrare Oda Mei che viene in soccorso e spesso è necessario proteggersi da soli per non farsi troppo male.

6) Titanic –> Amore impossibile

In tutte le forme di questo sentimento, ci sono anche quei tipi di amore che non si incontrano, ma che durano in eterno.

La storia di Jack e Rose è l’emblema dell’amore impossibile.

Tu sei appassionata di ciò che non puoi avere nella realtà, il brivido della ricerca, il desiderio, la rincorsa, la conquista e quel patto che sugella un legame solido: il patto del volersi senza potersi avere.

Ognuno diventa il peso sulla bilancia dall’altro e il segreto inesplorato del prossimo.

Stai attenta! In questa forma d’amore è difficile avere stabilità e sicurezze. Sarai sempre in bilico tra le promesse e il baratro ghiacciato della fine