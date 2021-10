GF Vip puntata 29/10/21, dramma nella Casa: la produzione corre ai ripari

By

Al GF Vip la produzione non ha potuto fare a meno di non sbilanciarsi e correre ai ripari dopo il dramma delle scorse ore.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime, tenendo sempre aggiornati i telespettatori sulle dinamiche dei concorrenti di questa sesta edizione in un appuntamento speciale. Perchè sì, oggi, oltre a vedere che cosa è successo nelle scorse ore, ci sarà anche uno speciale collegamento con Alfonso Signorini che rivelerà in anteprima di cosa parlerà durante la diretta di questa sera.

Oggi Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo passato, rivelando di aver avuto un flirt con Alberto Sordi, ricordandolo come un uomo molto romantico e passionale, che le ha regalato tantissime rose rosse. La loro storia d’amore è durata purtroppo qualche mese, anche se in quel periodo ha avuto modo di conoscere anche la famiglia di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, è ufficiale: il provvedimento inevitabile

Francesca Cipriani disperata: il dramma colpisce ancora il GF Vip

Dopo i bellissimi ricordi di Katia Ricciarelli, si passa alla conoscenza nata tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. L’ex ragazza di Non è la Rai è rimasta molto contenta dell’intervento di lunedì scorso di Patrizia Mirigliani ed ora si sente più libera di potersi vivere questo rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 28/10/21, si riaccende la passione: concorrenti increduli

Spazio anche a Sophie e Gianmaria. I due, nonostante ci sia stato più di un bacio, non riescono ad andare oltre nella loro conoscenza. Lei ha paura che sia soltanto un’attrazione fisica e niente di più. Questo timore lo hanno anche i loro compagni di viaggio che non notano alcuna affinità tra loro, che non si cercano durante il giorno.

Alfonso Signorini interrompe il daytime per svelare le anticipazioni di questa sera. Durante il corso della puntata si parlerà del flirt tra Katia Ricciarelli e Alberto Sordi, ma ancora spazio anche alla conoscenza tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ed ovviamente anche del ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel.

Anche Francesca Cipriani avrà uno spazio dedicato a lei a causa della tinta sbagliata di Carmen Russo, che l’ha trasformata in una “pannocchia” (o almeno così si è definita lei) ma la produzione è pronta ad intervenire per provare a risollevarle il morale, considerato che questo per lei è stato un vero e proprio dramma.