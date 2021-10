GF Vip daytime 28/10/21, si riaccende la passione: concorrenti increduli

Al GF Vip si è riaccesa la passione tra i due concorrenti, che in maniera inaspettata si sono lasciati andare a caldi baci nella notte.

Il daytime del GF Vip è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani, aggiornando i telespettatori sulle dinamiche che vedono coinvolti i vipponi di Alfonso Signorini.

Le nomination di lunedì scorso hanno ancora creato non pochi malumori all’interno della casa. Aldo Montano ha deluso Jo Squillo, in quanto la cantante non credeva che tra tutti lui potesse fare il suo nome: “Ti pensavo zucchero, invece sei sale” ha commentato lei. Lo sportivo è profondamente dispiaciuto e le ha chiesto scusa, ma in confessionale lei ha ammesso di sentirsi sola nella Casa, ma attenzione perchè il daytime di oggi non è di certo finito qui.

Manuel Bortuzzo da una seconda possibilità a Lulù: nuova coppia al GF Vip?

Dalle lacrime amare di Jo Squillo passiamo a quelle condite di disperazione di Francesca Cipriani che ha sbagliato a farsi il colore, dando le indicazioni sbagliate a Carmen Russo, che si è semplicemente limitata ad eseguire gli ordini. Il risultato è stato leggermente più chiaro di quello che voleva e per questo è scoppiata in lacrime chiedendo aiuto alla produzione: “Sembro una pannocchia!”.

L’episodio non è di certo sfuggito agli altri concorrenti, che hanno prontamente ironizzato sulla sua reazione. Reazione forte l’ha avuta anche quando ha visto un drone volare sul Grande Fratello Vip, in quanto pensava si trattasse di qualche alieni, ma era semplicemente un messaggio indirizzato ad uno di loro ma purtroppo non c’era il mittente.

Quest’ultimo è voluto restare anonimo, ma ciò ha mandato in ansia i concorrenti che sono curiosi di sapere non solo chi sia ma anche a chi è diretto il messaggio d’amore nascosto al suo interno in quanto spera che possano riunirsi molto presto. Ma questo non è l’unica cosa che ha sconvolto i vipponi.

Tra Manuel e Lulù al GF Vip è scoppiata di nuovo la passione. I due si sono di nuovo baciati, nonostante lo sportivo avesse confidato di non voler avere nulla a che fare, a livello sentimentale, con la principessa. Il lasciarlo andare di lei deve aver funzionato, ma il loro avvicinamento, seppur ha fatto piacere, ha stranito gli altri concorrenti.