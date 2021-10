Jo Squillo distrutta al Grande Fratello Vip: sfogo in lacrime

Grande Fratello Vip, Jo si sfoga con Aldo. Il concorrente della casa, dopo averle chiesto scusa, ascolta il suo sfogo con grande interesse

Giorni difficili per Jo Squillo nella casa del Grande Fratello. Una nomination inaspettata, che ha portato qualche turbamento nel reality di Canale 5. La cantante è apparsa affranta, e si è confrontata con l’amico Aldo Montano. I due hanno parlato a lungo, e lo hanno fatto nella sauna perché fuori il maltempo imperversava.

L’autunno ormai avanza anche al Grande Fratello, e i cambiamenti sono soltanto metereologici. E’ stato proprio Aldo a infliggere la nomination a Jo, e da qui è partita l’esigenza di un immediato chiarimento. Lui le ha detto che la scelta è stata difficile, perché doveva decidere tra poche donne.

Grande Fratello, Jo Squillo sconvolta dalla scelta di Aldo Montano

E sostanzialmente ha spiegato alla Squillo che lei era l’unica tra queste per la quale aveva una motivazione più valida. Una confessione sincera, che tutto sommato la cantante e ballerina ha apprezzato. “Ho grande stima di te, assolutamente piena. Sei una donna meravigliosa”, ha detto Aldo. L’atleta si è detto dispiaciuto che Jo abbia preso a male la nomination, dicendo di sentirsi in colpa per il malessere dell’amica.

“Ti chiedo scusa per questo – ha aggiunto Aldo – la prossima volta mi prenderò le mie responsabilità”. E in effetti Jo Squillo c’è rimasta male. Non si aspettava la nomination e questa l’ha sconvolta. “Non è facile da digerire”, ha spiegato. Evidentemente teme in modo serio di essere eliminata.