Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: non era mai accaduto prima

Al Grande Fratello Vip un’incredibile colpo di scena ha lasciato tutti senza parole perché una cosa del genere non era mai successa prima.

Al Grande Fratello Vip è tempo di sorprese e colpi di scena. Il tutto è accaduto poco prima della seconda diretta di questa settimana con Alfonso Signorini, prevista per venerdì sera.

Nelle scorse ore, i vipponi si sono ritrovati, forse in maniera inconsapevole, a scrivere un vero e proprio record per la storia del programma. In quanto quello che è accaduto ora non era mai successo durante tutta la storia del programma. La sorpresa in questione è stata un vero e proprio colpo di scena, che ha coinvolto in maniera indistinta tutti i concorrenti che erano sono piuttosto perplessi perché nessuno chi effettivamente tra loro è il protagonista di quanto accaduto.

Sorpresa al Grande Fratello Vip: i concorrenti restano senza parole

I concorrenti del GF Vip stavano tranquillamente trascorrendo queste ore in piena spensieratezza quando hanno notato uno strano oggetto volare nel cielo. Per questo motivo hanno deciso di uscire fuori in giardino e controllare che cosa stesse realmente accadendo.

Tutti sono rimasti senza parole in quanto in un primo momento non sono riusciti a comprendere di che cosa si trattasse. Francesca Cipriani ha ad esempio pensato si trattasse di ET l’extraterrestre, ma ovviamente non si trattava di nessun alieno ma sulle loro teste stava volando un drone. Il drone però, che ha raggiunto i vipponi nelle scorse ore nella Casa, conteneva una busta con un messaggio. Messaggio che ha spiazzato i concorrenti ed ad adesso vi spieghiamo per quale motivo.

Non appena il drone è atterrato in giardino, Alex Belli è subito corso a recuperare il messaggio che conteneva la busta e ha letto a tutti il contenuto: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi” recita il messaggio consegnato dal drone in queste ore.

Un messaggio, seppur molto bello e che ha lasciato senza parole tutti i concorrenti, è al tempo stesso molto generico. In quanto non solo il mittente di tale lettera ha scelto di non firmarsi, ma le parole utilizzate da lui possono essere indirizzate in egual modo. Tant’è che è subito iniziato il giallo nella casa.

Il drone al Grande Fratello Vip ha consegnato un messaggio rivolto ad uno dei concorrenti di Alfonso Signorini, ma chi è realmente il destinatario? Sicuramente durante la diretta di domani sera il padrone di casa farà maggiore chiarezza su questo strano e particolare evento.