Uomini e Donne puntata 28/10/21, gelo in studio: 16 minuti di passione

A Uomini e Donne è calato il gelo in studio dopo la confessione totalmente inaspettata della dama: la passione è durata 16 minuti!

Uomini e Donne è tornato in onda, mostrando il seguito del percorso che vede protagonista Andrea Nicole, che è sempre più presa dal suo Ciprian.

Lei, oltre ad essere uscito con il biondo corteggiatore, è uscita anche con Alessandro. Maria mostra l’esterna, registrata in seguito a quella di Ciprian. L’uscita è andata molto bene. Tant’è che lei è piacevolmente sorpresa da lui: “E’ stata una delle cose più belle che abbiano mai organizzato per me“ ha commentato la tronista, prima di concedersi in un tenero bacio sulle note di Ed Sheeran.

Ciprian è deluso, anche perché come ha fatto notare Maria era un bacio del tutto improvviso che lei non avrebbe mai pensato di poter dare. Alessandro però non è particolarmente contento, in quanto non pensava che la tronista sarebbe uscita anche con l’altro ragazzo. Lui però sembra stupire tutti, inclusa Andrea Nicole stessa che sceglie di ballare con lui, ma attenzione perché le avventure agli Elios non terminano di certo qui.

Gemma Galgani e Costabile imbarazzano a Uomini e Donne: bacio di 16 minuti

Il ballo termina e Andrea Nicole spiazza tutti e rivela di voler eliminare uno dei corteggiatori. Ovviamente non si tratta dei due con cui si è confrontata poco prima, ma Andrea un nuovo ragazzo che era approdato da poco per corteggiarlo. Lei vuole concentrarsi unicamente su chi le interessa davvero: Ciprian ed Alessandro. Andrea, corteggiatore, però è contento per la tronista in quanto sta seguendo il suo cuore ma l’ha messa in guardia su Ciprian, rivelando che non si fida molto di lui.

Interviene Raffaella Mennoia che chiede al ragazzo come mai hai dichiarato ciò, se c’è qualcosa che ha ascoltato o visto che noi non sappiamo, ma lui replica affermando che è una sensazione che ha avuto a pelle e niente di più. Maria cambia blocco e avvisa che Roberta è assente in studio perché è andata a cercare Luca, il corteggiatore dopo la loro discussione ha preferito non presentarsi in puntata.

Si passa al Trono Over e al centro dello studio viene chiamata Gemma Galgani, che è uscita di nuovo con Costabile, il cavaliere che sta provando a conquistare il suo cuore.

La dama ha rimarcato ancora una volta le titubanze di lui, che sembravano essere chiarito, su quanto detto da Tina Cipollari sul loro bacio, ma il cavaliere smentisce affermando che non è cambiato nulla nonostante lei lo veda più freddo e distante nei suoi confronti. Lui le da un bacio passionale, provando a farle comprendere che si sta facendo problemi che non esistono.

I due sembrerebbero essersi chiariti e Tina si dice contenta di ciò e non vede l’ora che questa conoscenza possa evolversi in qualcosa di più. Tant’è che si scusa con il cavaliere. Gemma è stupita, ma l’opinionista spera soltanto che lei possa uscire fuori dagli studi e concludere il suo percorso. I due raccontano poi la loro uscita e rivelano che purtroppo non hanno avuto modo di potersi vivere l’intimità nel modo in cui intendono loro, ma hanno passato la serata a scambiarsi coccole in auto. Addirittura si sarebbero dati un bacio di 16 minuti.

Tina ovviamente non crede a tali dichiarazioni, ma la dama afferma che quanto raccontato era una battuta e riconferma di essere presa dal suo cavaliere. I due ballano e Maria fa sedere al centro dello studio Marcello. Per lui ci sono ben tre nuove dame disposte a conoscerlo. Mentre loro si presentano, Maria sente un commento di Ida e le chiede di farlo ad alta voce. La dama sospetta che non terrà nessuna delle tre donne e lui le da ragione perché le manda tutte via ma non perché pensa ancora lei ma perchè semplicemente non si sente attratto da loro.

Marcello però si è emozionato sentendo la canzone Questa grande storia d’amore di Gino Paolo, che hanno ballato Gemma e Costabile, perché gli ha ricordato qualcosa che ha vissuto nel suo passato: “Perché penso che non ci sia nessuno nella mia vita” ha commentato lui, ma Gianni Sperti sospetta non abbia mai dimenticato la ex. Lui però nega affermando che gli fa soltanto male quel ricordo.

Si ritorna al Trono Classico, questa volta è il turno di Matteo e Maria fa scendere le sue corteggiatrici in studio, Noemi e Francesca, ma c’è un confronto con Veronica in quanto il tronista nota che lei sia un po’ troppo placata rispetto alle altre. In particolar modo Noemi che ha un modo differente di affrontare il confronto e lui preferisce qualcuno che gli tenga testa. I due sembrano aver chiarito e Maria manda in onda la sua esterna proprio con quest’ultima che sceglie di scrivergli una lettera. L’esterna termina e Maria nota il tronista piuttosto assente, come se la sua testa stesse pensando ad un’altra cosa. Tant’è che Raffaella Mennoia lo definisce un ragazzo tutto sentimenti: “Ha paura di ferire le persone, ma è così come lo vediamo”.

Lui si commuove e Noemi, anche un po’ spronata da Maria e Raffaella, corre ad abbracciarlo e la puntata termina qui con la padrona di casa che gli chiede se è pronto a fare la scelta.