Uomini e Donne, pubblico gelato: sul trono arriva proprio Lui!

Uomini e Donne è pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo . In studio al Trono Classico è ritornato proprio Lui!

Uomini e Donne sa come stupire il suo fedele pubblico, che da oltre venti anni ormai lo premia con veri e propri ascolti record.

In particolar modo durante il corso di questa stagione, dove il Trono Classico ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori. Da prima per la sospensione del trono di Joele Milan, che aveva provato a mettersi d’accordo con la sua corteggiatrice per sentirsi al di fuori del programma, e poi per la scelta inaspettata di Matteo Fioravanti che non è riuscito a trattenere i suoi sentimenti per Noemi ed ha provato a viversela al di fuori del programma.

Dopo questi due momenti, gli studi sono rimasti spogli in quanto per qualche puntata sono mancati i tronisti uomini, ma niente paura perché secondo le ultime anticipazioni, trapelate in rete dalla pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, la produzione è subito corsa ai ripari ed ha scelto di eleggere Lui come nuovo tronista!

Anticipazioni Uomini e Donne: ritorna il corteggiatore più amato!

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un volto noto al pubblico del piccolo schermo, in quanto ha frequentato gli studi Elios di Roma durante la passata stagione del programma e in men che non si dica è subito riuscito a fare breccia nel loro cuore.

Tant’è che in rete molti chiedevano di vederlo durante il corso di queste puntate, visto che la sua relazione è naufragata, nelle vesti di tronista. In quanto è sempre stato apprezzato per la sua purezza e la poco voglia di fare business sui social, caratteristica alquanto rara per gli aspiranti personaggi che provano a prendere parte al dating show di Maria De Filippi.

Di chi stiamo parlando? Di Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni. Matteo è stato invitato prima in studio durante il corso della registrazione e Maria, attraverso uno dei suoi storici rvm, gli ha mostrato il suo percorso negli studi Elios di Roma.

Il video poi si è concluso con una fatidica domanda: vuoi diventare il nuovo tronista? Matteo, molto imbarazzato, ha risposto di non sapere se essere pronto o meno per quest’esperienza, ma dopo che il pubblico in studio lo ha incoraggiato, ha scelto di iniziare questo percorso. Una scelta molto apprezzata anche dal pubblico a casa, che si ritrova a vedere Sophie, la sua ex, nella casa del Grande Fratello Vip.

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne e mai nessuna anticipazione era stata accolta così di buon grado dal pubblico da casa.