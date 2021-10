Dramma ad Amici: “Due anni di depressione, ecco dove dormivo”

Amici, confessione shock dell’ex concorrente del talent: “Due anni di depressione, ecco dove dormivo la notte”, ecco come si era ridotta

L’eliminazione da “Amici” è stata un disastro per lei. La fine dell’esperienza nel talent più famoso della tv italiana ha devastato la vita di una concorrente, che dopo aver abbandonato il programma è stata malissimo. Non solo per il dispiacere della fine della sua esperienza nel programma e le tante possibilità sfumate, ma anche il fatto che la decisione è stata presa da un giudice, che di fatto ha decisa di mandarla via.

“Ho passato due anni e mezzo di depressione”, ha confessato l’ex concorrente in una recente intervista. La scelta di mandarla via è arrivata dalla “prof” Lorella Cuccarini. Il motivo sarebbe una serie di violazione delle regole. La ragazza sarebbe stata eliminata definitivamente dopo che aveva disatteso una sorta di periodo di prova.

Amici, concorrente depressa dopo l’eliminazione dal programma

La concorrente ha spiegato di come gli è venuta la depressione dopo l’addio ad “Amici“. “Non sono più uscita e non avevo più amici. Non riuscivo ad appassionarmi più a nulla. Passavo molto fuori casa perché litigavo con i miei genitori e ho anche dormito nelle stazioni”. La ragazza si è difesa, spiegando di non essere per nulla una maleducata: “Non è vero che sono arrogante – ha spiegato – non è questo il mio modo di difendermi. Semmai è uno scudo quando sono in difficoltà”.

La concorrente in questione è Flaza, che ha di fatto accusato Lorella Cuccarini. “Le ho chiesto un suggerimento per come farmi apprezzare di più dal pubblico, ma non è servito”. La decisione di farla uscire dal programma ha molto pesato sull’equilibrio della ragazza, che ha raccontato di aver avuto un periodo molto difficile.