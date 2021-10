Stefano Codegoni, papà Sophie Codegoni: le rivelazioni sull’ex della figlia

Sophie Codegoni, nuove rivelazioni sulla storia d’amore, oggi conclusa, tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Sophie Codegoni sa sempre come catturare l’attenzione: da “Uomini e Donne” al “Grande Fratello Vip” è sempre al centro dell’attenzione. Indubbiamente per il suo fascinoso aspetto fisico, ma anche per il caratterino “niente male” e una certa personalità. Gli ultimi intrecci all’interno della casa riguardano lei e le sue vicende amorose: un argomento sul quale si è inserito “di prepotenza” suo padre, Stefano Codegoni.

Come conferma il cognome si tratta del padre della concorrente, che è voluto intervenire sulla storia d’amore della figlia. Una relazione che è nata tempo fa, negli studi di Uomini e Donne, e che è finita in malo modo. Un doloroso addio che colpì il pubblico, e che – secondo papà Codegoni, ha fatto molto soffrire la ragazza.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, Soleil a gamba tesa su Sophie: pesantissima accusa

Sophie Codegoni, suo padre fa chiarezza sull’ex fidanzato della figlia

L’occasione è stata un’intervista al settimanale “Di Più”, nella quale il padre di Sophie ha spiegato che è stato Matteo Ranieri a lasciare la figlia. Ricordando che il ragazzo si era pure trasferito a Milano per stare con lei, ma poi non si è fatto remore nell’abbandonarla. “Sono stato per molte giornate in loro compagnia – ha spiegato papà Codegoni – a un certo punto lui ha iniziato a negarsi. Una volta finse di avere l’influenza, poi l’ha lasciata dicendole che non le piaceva nemmeno fisicamente. In questo modo l’ha umiliata”.



Leggi anche – Soleil e Sophie sbugiardate: spunta fuori l’accordo prima del GF Vip

Il padre si è detto contrariato da come il pubblico di Uomini e donne si è subito rivoltato contro sua figlia, anche se ha poi spiegato a soffrire era lei e non certo il suo fidanzato. Stefano Codegoni conosce il mondo della “movida” perché gestisce un noto locale a Milano. Ha spiegato che sua figlia è una ragazza semplice che non aspetta altro che potersi innamorare al più presto e trovare la felicità.