Gelo al Grande Fratello Vip 2021: finisce tutto nel peggiore dei modi

Al Grande Fratello Vip è calato il gelo tra la coppia. Il loro rapporto è finito nel peggiore dei modi? Le parole di lei non lasciano dubbi.

Al Grande Fratello Vip sembrava essere nata una certa sintonia tra due concorrenti, anche se al di fuori della casa più spiata d’Italia la loro conoscenza sembrava aver infastidito qualcuno a loro vicino, ma poi il chiarimento è arrivato con tanto di benedizione ma questo non è servito a far passare il loro rapporto ad un livello successivo, anzi.

Nelle scorse ore per il gieffino, che si aspettava maggiori dimostrazioni nei suoi confronti, è arrivata la doccia fredda perchè lei gli ha ribadito ancora una volta che all’interno di questo contesto televisivo non ha alcuna intenzione di sbilanciarsi e semmai dovesse accadere qualcosa tra loro avverrà nella vita di tutti i giorni.

Miriana Trevisan ha gelato Nicola Pisu e il loro rapporto potrebbe essere arrivato al capolinea.

Miriana Trevisan frena Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan, nelle scorse ore, ci ha tenuto a ribadire al figlio di Patrizia Mirigliani che non ha alcuna intenzione di esporsi al GF Vip, anzi, ha affermato che quanto accaduto tra loro è anche oltre le sue più rosee aspettative e che se dovesse succedere qualcosa, avverrà al di fuori del programma.

Nicola Pisu ha rispettato la sua scelta, ma vorrebbe qualche certezza in più per aspettarla e viverla fuori e non sperare nel nulla, ma l’ex ragazza di Non è la Rai non può dargli le certezze che lui cerca. Tant’è che lo ha subito frenato ancora una volta, ribadendogli anche che lei non ha alcuna voglia di avere un “appuntamento fisso” con lui a scambiarsi le coccole prima di andare a letto.

Una vera e propria delusione per il concorrente, che ha dimostrato in più di un’occasione di provare qualcosa di forte nei suoi confronti. Il rapporto di Miriana e Nicola è arrivato al capolinea?