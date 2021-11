Alex Belli perde le staffe: duro scontro con Miriana Trevisan al GF Vip

By

GF Vip, Miriana cerca il confronto con Alex, che ha perso le staffe. La showgirl non ci sta, vuole chiarire: ma lui non sente ragioni

Nervi tesissimi nella casa del Grande Fratello Vip, perché il furioso litigio tra Aldo Montano e Alex Belli ha coinvolto anche Miriana Trevisan, molto amica di entrambi. L’ex protagonista di “Non è la Rai”, in sostanza si è intromessa nella disputa tra i due, provando prima a fare da piacere e poi pungolando Alex, che si è molto arrabbiato con lei.

Ne è nato un gran pasticcio, perché ora Belli oltre ad aver litigato con Aldo Montano è arrivato ai ferri corti anche con la Trevisan. Tutto è nato da un acceso confronto in diretta tra i due uomini, con Alex Belli che ha accusato il campione olimpico di non prendere mai una posizione. Lo schermitore ha risposto che la sua, semplicemente, è educazione e che non ama fare polemiche o aizzare gli animi.

Leggi anche – Grande Fratello Vip: dopo lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano, arriva il commento che nessuno si aspetta

GF Vip, dopo il furioso scontro Alex contro Aldo Miriana coinvolta e dispiaciuta

Quando tutto sembrava più o meno finito il litigio è ripreso in casa, con i due che si sono confrontati apertamente finendo col litigare e non rivolgersi più la parola. A quel punto Miriana si è intromessa cercando prima di riappacificare, poi criticando Alex per il suo comportamento.

Leggi anche – Miriana Trevisan, chi è: età, altezza la malattia che le ha fatto rischiare la vita

Qui l’attore, ex protagonista di Temptation Island, ha perso le staffe e si è molto arrabbiato con lei. Miriana l’ha presa male, piangendo e disperandosi. Da tempo ormai, chiede un confronto con Alex, che però si nega in quanto arrabbiato con lei. Più disteso invece il rapporto con Montano, ma in ogni caso la situazione all’interno della casa è molto tesa.