GF Vip daytime 3/11/21: cattivo esempio in diretta, il pubblico non perdona

Al GF Vip sono stati dati più di un cattivo esempio in diretta e il pubblico del piccolo schermo non ha alcuna intenzione di perdonare.

Il daytime del GF Vip di oggi non poteva non partire dallo scontro, nato durante la diretta di lunedì sera, tra Aldo Montano e Alex Belli.

Il giorno dopo la puntata con Alfonso Signorini, lo sportivo non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua delusione nei confronti dell’ex stella di Centovetrine, rivelando che per lui il rapporto è chiuso e che non ha alcuna voglia di sorridere e scherzare come se niente fosse. Tra i due la discussione è andata un po’ oltre, tant’è che hanno sfiorato la rissa.

Le discussioni però non sono di certo finite qui perché Alex ha discusso anche con un altro concorrente.

Miriana Trevisan delusa dai troppi cattivi esempi al GF Vip

Alex Belli nelle scorse ore ha discusso anche con Miriana Trevisan, che ha ammesso di non aver trovato in quanto accaduto un bell’esempio per chi segue il tutto da casa. Chi sta dalla sua parte, invece, è stata Soleil Sorge che gli ha consigliato di non cadere in quella che secondo lei è una trappola organizzata da Aldo Montano.

La stessa Miriana, lunedì scorso, ha votato Sophie Codegoni, ammettendo di trovarla un cattivo esempio a causa del messaggio che ha scritto a Gianmaria Antinolfi sul rotolo di carta igienica. Secondo lei quanto accaduto non solo è un cattivo esempio, ma non è nemmeno farina del suo sacco, insinuando che qualcuno le abbia suggerito che cosa fare e il pubblico sembra essere totalmente dalla sua parte e quella di Montano.

C’è della maretta anche tra Jessica Selassiè e Jo Squillo. La principessa non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione nel momento in cui la cantante non ha pensato a lei mentre preparava le frittelle. “Nessuno ha pensato a farle senza glutine, quando io faccio sempre attenzione alle tue cose” ha commentato la Selassiè, visibilmente infastidita di essere ignorata da tutti mentre lei fa attenzione ad ogni cosa che riguarda loro.