Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: fan increduli

Barbara D’Urso è ancora al centro dell’attenzione, questa volta non per una news sul suo programma, ma perché l’ha combinata grossa! Ecco la verità.

Barbara D’Urso è una della conduttrici più seguite dagli italiani, è praticamente sul piccolo schermo da sempre! Canale 5 è la sua casa, non vederla più in tv sarebbe assurdo persino per chi la critica continuamente per via dei suoi programmi che sono sempre più discussi. Adesso, è bene chiarire che sotto inquisizione non c’è Pomeriggio 5, né tantomeno i suoi ospiti, ma proprio il comportamento discusso della conduttrice.

Barbara D’Urso, detta Barbarella, non può non essere al centro dell’attenzione dopo il suo ultimo gesto, il motivo? Non può passare inosservata in quelle condizioni! Certo è che di recente la stessa presentatrice si è fatta notare per una serie di situazioni.

L’ultima è proprio quella della confessione di Barbara sulla terribile batosta ricevuta, infatti niente rimane sempre lo stesso, specialmente in tv, tutto cambia. Lei essendo un volto ormai simbolo di Mediaset, non può che portare a grossi sconvolgimenti qualsiasi sia la sua dichiarazione o azione.

I fan sono infatti senza parole, chi l’avrebbe mai detto di vederla così?

Barbara D’Urso sconvolge tutti i suoi fan, incredibile!

Se segui i programmi e i reality in tv, non puoi non conoscerla per la sua notorietà. Ma anche per lei le vicende familiari hanno un peso, del resto oltre il personaggio c’è una persona comune. Infatti, di recente Barbara è stata distrutta da un terribile dolore personale, ma è tornata alla carica più forte di prima, perché di sicuro non si lascia abbattere. Da sempre su Canale 5 è fonte di intrattenimento e informazione per il pubblico a casa, anche se per quanto è nota, è anche accusata e criticata da diversi personaggi dello showbiz. Colleghi, ma anche ospiti che non hanno apprezzato alcuni aspetti delle interviste, avanzano critiche, che tutto fanno meno che farle perdere la notorietà. Ecco però cos’è stato che la sta facendo piazzare su tutte le riviste di gossip.

Se il coronavirus soltanto un anno fa ha barricato tutti in casa senza poter mettere il naso fuori, adesso che tutto è quasi tornato alla normalità, anche Barbarella ha deciso di dare un taglio con la tristezza, partecipando ad una serata indimenticabile, specialmente per chi era in compagnia con lei!

Il motivo? Cerca di divertirsi ai Grandi Magazzini, discoteca di grande successo di Milano, ma qualcosa sfugge di mano. E’ intenta a ballare con il suo gruppo di amici, proprio perché sembra averne bisogno dopo tanto lavoro. A confermare aspetti sulla sua vita privata, è proprio il fatto che non si trova in compagnia dell’imprenditore Francesco Zangrillo, che probabilmente può definirsi ex.

Sta ballando, e improvvisamente durante la serata, un tizio prova a darle un bacio, ma lei è stata paparazzata proprio nel momento in cui lo scaccia! Da Regina di Pomeriggio 5 a Regina della disco, è un attimo!