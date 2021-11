Colpaccio per Rosalinda Cannavò: dopo Casa Chi scoppia la bomba

Rosalinda Cannavò dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha segnato il Colpaccio. Il settimanale Chi ha sganciato la bomba.

Rosalinda Cannavò è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Basti pensare che è entrata nella casa più spiata d’Italia come Adua Del Vesco ed è uscita come Rosalinda, liberandosi tutte le maschere che è stata costretta ad indossare durante il corso di questi anni.

Dopo quell’esperienza, che le ha permesso di ottenere una nuova popolarità agli occhi del pubblico del piccolo schermo, la strada della sua carriera è stata tutta in salita. Tant’è che è stata scelta per condurre Casa Chi, dove introduce ed ospita tutti gli ospiti legati a quest’edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma non solo. Proprio il settimanale diretto da quest’ultimo ha sganciato una nuova bomba sull’attrice. Rivelando un nuovo progetto che le permetterebbe di tornare a recitare.

Nuovo progetto per Rosalinda Cannavò: dopo il GF Vip non si ferma più

Rosalinda Cannavò, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, potrebbe non solo tornare a recitare, ma lo farebbe per la prima volta sul grande schermo e non sul piccolo come ci ha abituato durante il corso di questi anni.

L’attrice sarebbe stata corteggiata, a livello professionale si intende, da un attore italiano molto famoso che la vorrebbe al suo fianco nella sua prossima pellicola. Ecco che cosa è possibile leggere sul settimanale:

“Nell’ultimo periodo Rosalinda Cannavò frequenta spesso Massimo Boldi“ ha esordito il settimanale. “Tra i due è nato un bel feeling e Massimo avrebbe adocchiato l’ex concorrente del Gf Vip come attrice per il suo prossimo film comico“ ha poi concluso, facendo accendere le speranze nei fedeli sostenitori dell’attrice che da tempo sognano di rivederla recitare.

Rosalinda Cannavò è nel nuovo film di Massimo Boldi? Almeno per il momento la diretta interessata non ha ancora commentato tale indiscrezione, per questo non ci resta che attendere per saperne di più.