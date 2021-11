Ballando con le stelle, grave infortunio: Milly Carlucci perde la sua star?

By

Ballando con le stelle 2021 senza pace: dopo la positività di Mietta al covid, una delle concorrente più amate si fa male.

Ballando con le stelle 2021 sembra non trovare pace. Lo show di Milly Carlucci che tornerà in onda sabato 6 novembre con una nuova puntata, fa i conti con infortuni, ritiri e forfait improvvisi. In vista della prossima puntata, la trasmissione del sabato sera di Raiuno deve fare i conti con l’infortunio di una delle concorrenti più amate.

Dopo la positività al covid di Mietta registrata prima della seconda puntata e la decisione di Al Bano Carrisi di abbandonare il programma per dare il tempo alla ballerina Oxana Lebedew, che per tre puntate si è esibita con un tutore al piede, arriva un altro imprevisto per lo show di Milly Carlucci.

Infortunio per Arisa: Ballando con le stelle 2021 a rischio? Ecco come sta

Infortunio per Arisa. La cantante, piacevole sorpresa della nuova edizione di Ballando con le stelle, su Instagram, ha mostrato un piede fasciato spiegando il motivo: “Sto cominciando a diventare una vera ballerina perché dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato”.

Arisa, dunque, salterà la prossima puntata di Ballando? Tra le storie di Instagram, la cantante ha pubblicato alcuni video registrati mentre si faceva visitare dal dottore che comunica la diagnosi: “Frattura secondo metatarso da stress”. L’artista, dunque, sarà costretta a saltare la prossima puntata con il suo ballerino Vito Coppola costretto ad esibirsi da solo per evitare l’eliminazione?

Lo scorso anno, a farsi male, fu Elisa Isaordi che, dopo essersi esibita da sola per l’operazione subita dal suo maestro Raimondo Todaro, scese in pista nonostante un piede infortunato fino alla decisione di ritirarsi. Arisa, dunque, sabato prossimo, riuscirà a scendere in pista?