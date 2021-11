Albano e il vero motivo dell’addio a Ballando con le stelle: parla Carrisi

Il ritiro di Albano Carrisi a Ballando con le Stelle durante la puntata sabato ha scatenato grande clamore. Le polemiche non sono finite

Albano ha vinto l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ma poi ha deciso di ritirarsi. Una scelta sorprendente, che ha lasciato sbigottiti gli spettatori. Il motivo è le non perfette condizioni fisiche della sua insegnante di ballo, Oxana Lebedew. Albano si è detto consapevole che l’artista non si stava esibendo al massimo, e soprattutto metteva a rischio la sua carriera per via di una guarigione compromessa dall’impossibilità di fermarsi per recuperare.

Da qui la decisione di lasciare il programma, anche se Milly Carlucci ha specificato che lo stop di Albano è soltanto temporaneo e quando Oxana guarirà si valuterà un loro rientro in gara.

Ballando con le stelle, Albano perde le staffe e chiarisce tutto

Tuttavia, i social si sono scatenati, lanciando illazioni e ipotesi sul vero motivo dell’addio di Albano. All’orizzonte c’è un suo tour in Polonia (che dovrebbe partire il 25 novembre) e da qui le ipotesi su un pretesto per uscire (temporaneamente?) dal programma. Albano ha voluto chiarire la questione intervenendo a “Citofonare Rai 2”.

“Sappiate signori che io posso viaggiare e tornare in tempo per il programma – ha spiegato – lascio per una ragione ben precisa che ho ben spiegato. Una decisione che confermo, perché quella ragazza si deve curare. Sono pronto a rispondere a ogni domanda in merito, perché ho la coscienza pulita”, ha concluso. Intanto lo show perderà uno dei protagonisti più amati, e non a caso sembra improbabile che Albano possa rientrare in corsa.