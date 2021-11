GF Vip daytime 2/11/21, brutto colpo per il gieffino: la confessione gli spezza il cuore

By

Al GF Vip il concorrente non ha potuto fare a meno di pensare alla batosta avuta in diretta. Non lo sarebbe mai aspettato da lui.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime quotidiano dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini.

E si parte proprio dagli argomenti mostrati nelle scorse ore, come ad esempio il confronto con Gianmaria Antinolfi e Alex Belli. Ognuno ha accusato l’altro di essere costruito e poco reale all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma proprio l’ex stella di Centovetrine è stata protagonista di un altro spezzo. Quello che riguarda la sua conoscenza con Soleil Sorge, con cui c’è stato un bacio la notte di Halloween che ha mandato su tutte le furie la moglie di lui, che è rimasta profondamente delusa da quanto accaduto.

Aldo Montano e Alex Belli ai ferri corti: brutto colpo al GF Vip

Nella casa in molti sono convinti, nonostante loro la pensino in maniera completamente differente, che Soleil e Alex si siano spinti un po’ troppo oltre, comprendendo la reazione avuta da Delia Duran.

Anche Aldo Montano sembra pensarla allo stesso modo, confidando di ponderare perfino gli abbracci per non infastidire sua moglie che da casa guarda il tutto, ma attenzione perchè lo sportivo è stato a sua volta protagonista di alcune dichiarazioni di Alex Belli.

Secondo Alex Belli, Aldo è una persona falsa che non si espone per una strategia ben precisa, ma lo sportivo sostiene l’esatto contrario affermando che avrebbe apprezzato di venire a sapere certe cose dalla sua bocca e non attraverso un video proveniente da un suo confessionale.

“Sembrava ci fosse un rapporto d’amicizia tra noi, ma stamattina mi è caduto tutto” ha ammesso Montano durante un confessionale registrato subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ammettendo una certa delusione per come sono andate le cose. “Sembravamo fratelli“ ha aggiunto, senza nascondere tutta la sua delusione in questo frangente.

Alcuni però danno la colpa di tutto questo a Gianmaria Antinolfi che avrebbe acceso la miccia tra i due, riportando ad Alex che Montano non proverebbe una certa stima nei suoi confronti.