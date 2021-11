Bomba al Grande Fratello Vip: spunta il nome che gela tutti

By

Il Grande Fratello Vip non porta solo delle news imperdibili ai fedelissimi fan, ma sconvolge con delle verità scioccanti! Chi se lo sarebbe mai aspettato?

Il Grande Fratello Vip di quest’anno è sempre più caratterizzato dalla presenza di litigi e discussioni, ma non finisce qui. Le malelingue continuano a portare polemiche nel programma, infatti c’è una verità inedita che presto stravolgerà le sorti dei concorrenti, o peggio farà ricredere i telespettatori. Questo concorrente, non la racconta giusta!

Se credevi che il Grande Fratello Vip avrebbe smesso con lo sconvolgere il pubblico a casa, ti stai sbagliando di grosso! Le novità in corso sono incredibili, specialmente perché la posta in gioco è per tutti troppo alta!

Di recente, è trapelata un’altra bomba, cioè l’ingresso nella casa di un personaggio molto amato, che sia la verità?

In ogni caso, tra cambiamenti e sconvolgimenti, uno più tra tutti ha scombussolato tutti, è difficile da crederci!

Grande Fratello Vip: la verità ha il suo nome!

Le ultime vicende hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico a casa, specialmente dopo le lacrime versate da una gieffina molto amata, ma non finisce qui. La bomba è stata sganciata, tutti sono rimasti senza parole, specialmente perché mai più di adesso per il reality il detto “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”, è stato più vero!

Si tratta proprio di Sophie Codegoni e Fabrizio Corona! I nomi dei due non è la prima volta che vanno a braccetto, infatti i rumors sulla loro possibile relazione non sono stati ancora smentiti del tutto, anche perché la stessa gieffina non ha mai nascosto che esiste un’amicizia.

L’ultimo appuntamento ha però fatto letteralmente impazzire i telespettatori. C’entrano sia la giovane influencer che il padre, perché i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi durante la puntata, in cui però Alfonso Signorini non è stato capace di farsi gli affari suoi.

Quando Sophie ha incontrato il padre, il presentatore afferma “assomiglia a Fabrizio Corona”. Frase che non è passata inosservata, la quale infatti potrebbe sempre più confermare che dietro le trame di questo GF Vip poco dinamico ci potrebbe proprio essere il Re dei Paparazzi!

Ragione per cui lo stesso avrebbe architettato l’intera recita portata avanti da Sophie, con la recente aggiunta di Alex Belli e Soleil Sorge!