Grande Fratello Vip cerca concorrenti. Il reality di Signorini posticipa la data di chiusura e tratta due personaggi importanti

Il Grande Fratello Vip continua ad avere un grande successo. Prosegue a gonfie vele il reality di Alfonso Signorini, che molto probabilmente proseguirà oltre le puntate previste ed andrà avanti anche nel prossimo anno. Da dicembre, dovrebbe proseguire fino a febbraio, anche se la decisione non è ancora ufficiale. Una durata eccezionale per un reality così imponente dal punto di vista dell’organizzazione, e di certo il prolungamento porterà qualche conseguenza.

Ad esempio, si vocifera che Alfonso Signorini dovrà rinunciare a qualche nome importante, soprattutto in vista dei nuovi ingressi. Infatti, è possibile che qualcuno degli attuali concorrenti non se la senta di proseguire così a lungo, mentre per quel che riguarda possibili nomi nuovi, Leggo ne fa due in particolare.

Grande Fratello va avanti e tratta due super nomi come possibili concorrenti

Si parla di Francesco Baccini, già visto a “Music Farm” (un reality a tema canoro) e visto anche nell’edizione dello scorso anno per la sua “liason” con Maria Teresa Ruta. L’altro nome è quello di Jerry Calà, il noto attore e popolare showman, famosissimo negli anni ’80 e oggi mai visto nei reality. Sono due nomi altisonanti, anche se su Jerry Calà ci sono perplessità. Sembra improbabile la sua partecipazione, e lui stesso spiegò che una volta diede un ok iniziale ma poi non se la sentì più, tanto che non intavolò neanche una trattativa.

Per quel che riguarda Baccini, anche questo nome è di difficile concretizzazione: forse ci sarebbe la sua disponibilità, ma solo a fronte di un compenso economico importante. Improbabile che la produzione decida di investire “in corsa” una cifra elevata per un programma già ben avviato.