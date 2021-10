Il segreto di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: lo sfogo e le lacrime

Lulù Selassiè crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2021 a causa di un segreto e scoppia a piangere: poi racconta tutto a Manuel Bortuzzo.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il sabato sera ha regalato divertimento, ma anche lacrime. All’inizio della festa di compleanno organizzare per festeggiare Carmen Russo, Lulù Selassiè ha avuto un crollo. La principessa Selassiè si è sentita improvvisamente esclusa dal gruppo isolandosi in un angolo del giardino dove è stato prontamente raggiunta dalla sorella Clarissa.

Lulù, poi, è stata raggiunta anche da Manila Nazzaro, Carmen Russo e dalla sorella maggiore Jessica a cui ha raccontato il motivo della sua inquietudine.

Le lacrime di Lulù Selassiè e il segreto al Grande Fratello Vip 2021

Piccolo turbamento per Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 2021 che ha raccontato di sentirsi esclusa dal resto del gruppo della casa. Da sola, in un angolo del giardino, si è lasciata andare alle lacrime per poi spiegare il motivo del suo stato d’animo a Manila Nazzaro, Carmen Russo e alle sorelle Clarissa e Jessica.

“Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole. Katia mi ha guardata e mi ha detto ‘questo è un segreto e tale deve rimanere’. Tutto è nato perché Raffaella mi ha detto ‘ma non ti ha detto nulla Sophie?’. Io le ho risposto ‘cosa mi dovrebbe dire Sophie?’. Quindi Raffa mi risponde ‘ah no, niente, niente, parla a bassa voce comunque’. C’era Katia e mi fa ‘questi segreti non vanno detti’”, ha raccontato Lilù.

“Io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla. Come se io fossi un’estranea. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?”, ha aggiunto.

Lulù, poi, è stata raggiunta da Manuel a cui ha raccontato di aver subito un brutto episodio quando aveva 15 anni e viveva a Londra. La regia, poi, ha staccato inquadrando la festa in giardino.