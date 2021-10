Amici 2021, struggente messaggio dopo l’addio: “Doveva andare così”

Amici 2021, dopo essere stata eliminata dalla scuola di Maria De Filippi, la cantante rompe il silenzio: “Doveva andare così”.

Dopo essere stata eliminata dalla scuola di Amici 2021 per non aver rispettato il regolamento, Flaza rompe il silenzio e racconta le proprie sensazioni in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Dopo averle sospeso la maglia e averle concesso più volte la possibilità di riconquistarla, di fronte al nuovo errore di Flaza, Lorella Cuccarini, l’insegnante che l’aveva voluta nella scuola di Amici, ha deciso di eliminarla. Poche ore dopo l’addio alla scuola più famosa d’Italia, Flaza ha scritto un lungo post sui social per spiegare la propria posizione.

Amici 2021, Flaza rompe il silenzio dopo l’eliminazione dalla scuola

“Auguro a Flaza di far tesoro di questa esperienza, di crescere e di non mollare con la sua musica. Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola. Sono paziente, ma il talento da solo non basta e in una comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole”, ha scritto Lorella Cuccarini su Instagram dopo la decisione di eliminare Flaza.



“In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così.

Provare a fare l’artista per me signifca condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero”, ha scritto la cantante.

“Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica. P.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate“, ha concluso Flaza.