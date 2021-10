Coppia di Uomini e Donne si rompe: spuntano i retroscena della rottura

Coppia di Uomini e Donne si rompe definitivamente: dopo l’addio, spuntano tutti i retroscena della rottura. Fan increduli.

Emergono retroscena sulla fine di una delle storie d’amore nate nella scorsa stagione di Uomini e donne. Mentre ci sono diverse coppie che, nate nello studio del dating show di canale 5, continuano a vivere delle bellissime storie d’amore coronate dal matrimonio e dai figli, ci sono altre coppie che si sono rotte con il tempo. Tra queste c’è anche quella che si è formata pochi mesi fa e che non è riuscita a superare le difficoltà della quotidianità.

La coppia che, pochi mesi la scelta nello studio di Uomini e Donne si è detta addio, è quella formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Dopo essersi conosciuti ed essersi scelti, nonostante l’amore, i due non sono riusciti a stare insieme decidendo così di lasciarsi. Ma quali sono i motivi che hanno portato alla rottura? A svelarlo è l’ex tronista.

Uomini e Donne: la verità sulla rottura tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto

Ad allontanare Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sarebbero stati alcuni problemi relazionali dovuti alla famiglia di lui. La loro è stata una storia a distanza. Entrambi, per vivere l’amore che li ha uniti, si sono spostati spesso. Qualcosa, però, non ha funzionato portando successivamente alla rottura.

“Anche la mia famiglia mi vedeva diverso, cambiato, sia con loro che con gli altri. Non è stato semplice neanche per loro avere una persona in più dentro casa all’improvviso: si era creata una situazione di tensione per tutti. Così ho cercato di fare tesoro dei loro consigli e di guardarmi dentro. Ogni volta che lei lasciava Prato per venire a trovarmi, trascorreva intere settimane a casa mia. Ho cercato più volte di farle presente che sarebbe stato giusto mantenere anche i nostri spazi. Ero perennemente insieme a lei e avevo difficoltà a vedere i miei amici”, ha raccontato Massimiliano ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Abbiamo litigato molto poco, perché lui si è tenuto molte cose per sé e me le ha elencate quando non sembrava ci fosse più l’intenzione di risolverle. L’unica cosa che mi dispiace è di essermi trovata sempre un muro davanti. Ci siamo visti, lui mi ha lasciato le mie cose e non c’è stato dialogo. Mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione, ma non abbiamo mai avuto un vero e proprio confronto”, è la versione di Vanessa.