Dramma al GF Vip: “Dissero che ero morto, salvato dal mio migliore amico”

Scoppia il nuovo dramma al Grande Fratello Vip: la personale rivelazione sconvolge tutti. Tra litigi e polemiche, il gieffino non nasconde la verità, parla con il cuore in mano.

Il dramma del gieffino sconvolgerebbe anche i più duri d’animo. Il cast di quest’anno è contraddistinto da personaggi con storie interessanti, infatti le sorprese non mancano mai per il fedelissimo pubblico a casa che non perde un solo appuntamento. Quello che gli è accaduto è difficile da digerire, specialmente perché il concorrente si lascia andare raccontando i dettagli inediti e terribili della vicenda di cui è stato protagonista. Ecco la verità più attesa.

La verità sul dramma più sentito è arrivata come un fulmine al ciel sereno, proprio perché il gieffino in questione si è finalmente sbloccato. Le ultime vicende hanno alterato non poco i già precari equilibri della casa. Tra nomination, eliminazioni e congiure, ecco che c’è lo spazio anche per le confessioni a quattr’occhi.

Infatti, si può affermare che finora ai beniamini della casa più chiacchierata d’Italia, non è mancato proprio nulla. L’ultima notizia ufficiale sul provvedimento inevitabile sconvolge i fan, era previsto? Le conseguenze senza dubbio no!

Ecco che ancora una volta ci sono nuovi colpi di scena, specialmente quello sulla testimonianza più attesa, adesso non ci sono più dubbi.

Dramma confessato dal gieffino: ecco tutta la verità

All’interno della casa più spiata d’Italia nascono litigi, amori ed amicizie. Per non parlare dei triangoli amorosi, una gieffina lancia pesantissime accuse alla sua rivale d’amore, da non crederci. Tra i concorrenti infatti sono nate delle complicità particolari, nello specifico bisognerebbe analizzare le dinamiche in corso, le quali continuano a portare nuovi sconvolgimenti e cambiamenti. Del resto, che aspettarsi da dei vipponi del genere? Ecco la rivelazione che spiega tutto.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti più seguiti del reality, ma al tempo stesso tra i più controversi. Cambia spesso idea, ma anche il suo umore non scherza. Condizione testimoniata dai continui alti e bassi nel suo rapporto con Lulù Selassié, la principessa che ha perso la testa per lui.

Meno male che al suo fianco c’è un amico come Alto Montano, il quale è sempre pronto a consigliarlo e a stargli accanto. Infatti, è proprio questo colui che ha ascoltato la confessione inedita. Si tratta dell’incidente mortale di cui è stato vittima.

Confessa qualcosa che nessuno sapeva prima. Al momento dell’accaduto, era steso a terra, quasi senza vita, ed è proprio grazie al suo amico Ale se è vivo. I soccorritori con il test della pupilla lo hanno definito spacciato. Ma è stato proprio il gesto del suo amico più caro a fare la differenza, ma non solo.

L’amico lo ha scosso fortemente, urlandogli che doveva assolutamente vivere! Questo insieme alla sua prestanza fisica sono stati essenziali per la ripresa. Se non fosse stato uno sportivo, con i polmoni perforati, le costole rotte e la pozza di sangue, non sarebbe potuto andare lontano, ma l’amicizia e lo sport sono stati la sua salvezza.