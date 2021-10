Grande Fratello Vip, il colpo di scena sorprendente: Signorini spiazza tutti

Alfonso Signorini spiazza il pubblico del Grande Fratello Vip. Il colpo di scena ha lasciato tutti a bocca aperta

Il Grande Fratello Vip ha superato il suo primo mese e la sua prima festività: Halloween. Le dinamiche ci sono ma non sono comparabile a quelle della scorsa edizione. Iniziano i primi amore, ma si continua a litigare per lo sporco in cucina.

Comunque il reality show continua ad essere seguito e il pubblico italiano si diverte nel seguire le dirette della Casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini è sempre bravo nel suo lavoro alla ricerca degli scoop e ponendo le domande corrette per scoprire tutto.

Nell ultime ore, il conduttore ha spiazzato tutti. Arriva la notizia pazzesca e il colpo di scena sconvolge la Casa.

Ecco cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: colpo di scena per la Casa più spiata d’Italia

Ecco che arriva una bella notizia per chi è un fan sfegatato del Grande Fratello Vip 6: il reality si allunga per ancora qualche altro mese.

Anche lo scorso anno venne presa questa decisione, perché il pubblico era immerso totalmente nelle dinamiche della Casa; è stata senza dubbio l’edizione più seguita in assoluto.

L’avventura durò ben 167 giorni compreso Natale e Capodanno e qualcuno ha trovato questa decisione da folli, anche i concorrenti.

Primo tra questi l’influencer da quasi due milioni di follower Tommaso Zorzi, nonché vincitore della passata edizione che quando arrivò la notizia ebbe quasi un attacco di panico e stava per lasciare la Casa.

L’edizione iniziata il 20 settembre 2020 finì dopo sei mesi, il primo marzo 2021.

Dagospia ha rilasciato lo scoop su un eventuale allungamento anche di questa edizione del Grande Fratello Vip. Si pensa che possa finire a febbraio 2022.

Si chiede quindi ai concorrenti di rimanere a Cinecittà anche per Natale e Capodanno.

Molti concorrenti della scorsa edizione mollarono proprio per questo motivo, ma non dovettero pagare una penale, perché loro avevano firmato per rimanere nella Casa fino a dicembre.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini con l’amaro in bocca scelsero questa strada e lasciarono da soli i coinquilini.

Ora noi ci domandiamo: questa edizione merita davvero un prolungamento visto che le dinamiche scarseggiano?

I concorrenti non hanno la stessa voglia e forza di quelli dell’anno scorso, ma sembra che Mediaset stia comunque portando a casa dei buoni ascolti e quindi potrebbe avere senso portarla avanti.

Anche in questa sesta edizione potrebbe capitare lo stesso: qualcuno potrebbe decidere di non rimanere e tornare a casa dai propri cari.

Quello che sia augura il pubblico è che rimangano in gioco solo quelli che ne hanno veramente voglia, perché la situazione sta diventando noiosa e poco appassionante.

Che decida di tronare alla realtà chi non ha niente da dare più di due sorrisi al mattino e discute su chi non lava i piatti.

Prima però dobbiamo aspettare l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini durante le dirette serali del Grande Fratello Vip. Solo così potremmo scoprire chi deciderà di rimanere tirando fuori gli attributi e mettendoci la faccia. C’è sicuramente qualche concorrente che si aspetterà di già questo colpo di scena