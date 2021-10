By

Al Grande Fratello Vip, cadono le maschere: “Ipocriti, lo fate per non farvi nominare”

Il Grande Fratello Vip è iniziato col botto e sta andando anche meglio! Le dinamiche sono accese e gli scontri sono all’ordine del giorno.

L’ultima puntata del reality ha parlato chiaro: “Lo fate per non farvi nominare” e le strategie escono allo scoperto.

Una concorrente non ce la fa più e si sfoga contro il gruppo.

Scopriamo insieme cosa ha detto ieri sera una coinquilina della Casa

Jo Squillo parla chiaro al Grande Fratello Vip: “Ipocriti, lo fate per non farvi nominare“

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha avuto inizio con la clip del litigio dello scorso appuntamento serale con protagoniste Katia Ricciarelli e Jo Squillo.

Jo Squillo era esplosa in diretta e durante la settimana ha continuato ad accusare le parole di Katia.

Inoltre, non si aspettava proprio che il coinquilino Aldo Montano l’avrebbe nominata. I due decino quindi di parlare in sauna e la cantante si lascia andare ad un lungo in sfogo fino ad arrivare alle lacrime.

“Tutti dicono amore, amore, che ipocrisia! Katia si sente la prima donna, ma siamo tutte uguali. Mi tratta male, mi mette i piedi addosso, è scorretta” esclama delusa Jo Squillo.

Katia, dal suo canto, non ha mica avuto problemi ad ammettere cosa pensa della gieffina: “Mi sta sul c***o, spero vada via subito“.

Finita la clip, le due concorrenti hanno potuto esprimere i loro pensieri. La Ricciarelli si difende dalla accuse sugli sberleffi dietro le spalle e che lei è sincera di carattere.

“Ti posso assicurare che non ho fatto sberleffi alle spalle di Jo, finiamola con questa storia. Se devo dire qualcosa lo dico davanti” puntualizza Katia.

Inoltre, manda una frecciatina a Jo: “Io non sono regina. Quando mi alzo al mattino, vado a lavare i piatti. Non mi vado a truccare prima di lavare i piatti. Se la mia franchezza piace, cosa devo fare?“.

Katia poi lancia un esagerato ultimatum: “Datemi la valigia che vado a casa“.

Jo Squillo, invece, vuole chiarire le sue parole e si sfoga con Alfonso Signorini. Nella Casa tutti si fingono amici solo per evitare di essere eliminati, sono loro i versi falsi.

“Katia mi ha dato della bugiarda, voglio essere rispettata perché anch’io ho quaranta anni di storia dietro” dice Jo e aggiunge: “Sullo sberleffo l’ho sentito. Ci sono delle caz***e che possono essere sentite di più in certi momenti“.

Jo fa cadere le maschere nella Casa: “Chi sono gli ipocriti della Casa? Quasi tutti. Il gioco qui è non farsi votare. Per non farsi votare devi raccontare armonia e dolcezza. Amore, amore, amore e poi ti votano“.

La cantante conclude così la discussione: “Ho chiesto un pochino più di franchezza“.

Jo Squillo pensa quello che dice e vuole che anche gli altri parlino chiaro. E’ stanca di sentire parole buone, quando il cervello non si connette alla bocca. Katie Ricciarelli e Jo Squillo riusciranno a fare pace o a trovare un equilibrio? Non ci resta che seguire la diretta del Grande Fratello Vip