Ebbene sì, ci sono dei segni zodiacali che detestano la domenica. Ci sarai anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo? Scopriamolo subito!

Ci sono persone che non vedono la domenica come il giorno migliore della settimana ma proprio come quello peggiore di tutti.

Sì, è vero, la domenica può essere complicata visto che lunedì si rientra a lavoro ma volete mettere oziare tutto il giorno in pigiama con il dover stare alle nove in ufficio?

Se pensate che la domenica sia il giorno peggiore di sempre, allora abbiamo una notizia per voi: siete nella classifica dei segni che proprio non riescono a sopportare questo giorno!

Meglio scoprire subito chi c’è in classifica: potreste finalmente formare un gruppo di supporto!

I segni zodiacali che detestano la domenica: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Che noia e che barba oltre, ovviamente, a che barba e che noia.

Cosa succede? Semplicemente che è domenica e che i segni zodiacali che detestano questo giorno della settimana si trovano a dover affrontare lunghe ore di tedio domenicale.

Grrr, ma possibile che ogni settimana debba finire così?

Conosciamo tutti, chi più o chi meno, quella particolare sensazione di sconforto e di tristezza che ci prende la domenica, generalmente qualche ora dopo pranzo.

Ci sono persone che, però, non solo la sperimentano decisamente poco ma che anche, a volte, non la sperimentano per niente! Per loro, la domenica, è tutta passeggiate, lunghe dormite e caffè con gli amici.

Tu, ovviamente, non ti riconosci assolutamente nel ritratto. Per te, la domenica, è un vero e proprio incubo e non vedi l’ora che finisca.

Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni zodiacali che detestano la domenica: magari potete formare un gruppo!

Vergine: quinto posto

Cari amici della Vergine, immaginavate di trovarvi più in alto in questa classifica, non è vero?

Ebbene, consolatevi: avete tantissimi altri segni zodiacali da contattare se volete formare il vostro partito anti-domenica!

La Vergine è un segno che ha veramente in spregio qualsiasi momento di stop forzato e di relax autoimposto.

Per loro, quindi, la domenica è niente più che una perdita di tempo: che nervi! Metterebbero in ordine casa se non fosse già perfettamente linda e pinta.

Cancro: quarto posto

Ebbene sì, anche per i nati sotto il segno del Cancro che adorano rilassarsi e non fare niente, la domenica è un giorno decisamente difficile.

Non fraintendeteci: il Cancro adora svegliarsi tardi la mattina, avere di fronte a sé una lunga giornata di dolce far niente!

Il problema dei Cancro con la domenica è che questo giorno, generalmente, precede il ritorno al lavoro e alle responsabilità.

Il Cancro sente la giornata scivolargli tra le dita e diventa particolarmente nervoso man mano che la domenica finisce!

Gemelli: terzo posto

Anche i Gemelli diventano particolarmente nervosi di domenica e, veramente, non apprezzano questa giornata per nessun motivo al mondo.

Per i Gemelli, infatti, avere tutta una giornata per non fare niente vuol dire una cosa ed una cosa sola soltanto.

Dovrebbero rimettersi in pari con tutto quello che hanno lasciato indietro, con tutti i progetti iniziati e mai finiti, con tutte le questioni che avevano promesso di risolvere.

Diciamoci la verità, cari Gemelli: la domenica per voi è un vero e proprio terreno di prova e dovete passare ore ad escogitare il modo per chiamarvene fuori!

Sagittario: secondo posto

Il Sagittario, generalmente così positivo e felice, è uno dei segni che la domenica diventa decisamente brontolone e triste.

Ma com’è possibile? Il Sagittario, infatti, si trova durante la domenica a dover combattere con il fatto che tutto gli sembra perdere importanza.

Se durante la settimana il Sagittario è sempre propositivo, pieno di speranze e di voglia di fare, la domenica i nati sotto questo segno si sentono veramente “inutili”.

A meno che non abbiano qualcosa di programmato, per i Sagittario la domenica è veramente terribile!

L’arrivo del momento di mettersi a letto li angoscia veramente: è in quel momento, dopo cena, che il Sagittario diventa particolarmente angosciato e nervoso.

Non c’è proprio nulla da fare: i Sagittario odiano la domenica!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che detestano la domenica

Ovviamente, per i nati sotto il segno del Capricorno, la domenica è una vera e propria disgrazia. Per questo motivo, infatti, li troviamo al primo posto della nostra classifica di oggi!

Il Capricorno prende la domenica come una sfida: una sfida difficile che, purtroppo, non riesce proprio mai a vincere!

Per il Capricorno, infatti, l’idea di oziare sotto le coperte è veramente spaventosa. Come? Dormire mentre si potrebbe lavorare o si potrebbe fare esercizio fisico?

Sorseggiare il caffè a letto alle dieci, quando loro sono già svegli da ore e ore? Non scherziamo: il Capricorno non riesce proprio ad immaginarsi a riposo!

Per i nati sotto questo segno, il momento peggiore è sicuramente la sera. Sentono di aver sprecato una giornata, ore ed ore che avrebbero potuto impiegare per migliorarsi o per lavorare. La domenica è veramente un momento difficile per i Capricorno!