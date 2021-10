Sei uno dei segni zodiacali che non si arrendono mai? Scopriamo insieme la classifica di oggi dei segni più resistenti tra tutti!

Ci sono persone che, poco importa cosa succede loro nella vita, non si fermano di fronte a niente e a nessuno.

Continuano a lottare e si rialzano sempre quando la vita li spinge giù: non hanno bisogno di aiuto e, anzi, sono spesso loro stessi ad aiutare gli altri.

Ehi, non è che sei tra le prime posizioni della classifica di oggi?

Scopriamo insieme immediatamente se sei uno dei segni che non si darà mai per vinto e che continuerà a lottare fino a quando avrà forze!

I segni zodiacali che non si arrendono mai: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Sarà capitato anche a voi di vedere, in un film, una scena terribile nella quale l’eroe di turno continua a combattere anche quando i nemici hanno la meglio su di lui.

In queste scene, generalmente al rallentatore e con una musica straziante in sottofondo, l’eroe cade e si rialza più volte di quante servano a noi il lunedì mattina per uscire dal letto.

Ma non è che, sotto sotto, anche tu sei così?

Poco importa quali sfide ti abbia messo davanti la vita: ogni giorno ti alzi ed affronti quello che succederà, sicuro di te e di potercela fare.

Anche quando ti senti giù, non hai bisogno di altro che di pensare al fatto che, presto, tutto migliorerà: ed ecco che sei di nuovo in carreggiata!

Ovviamente non tutti possiamo essere così, lo sappiamo bene.

Proprio per questo abbiamo chiesto a stelle e pianeti di spiegarci quali siano i segni zodiacali che non si arrendono mai, di fronte a niente e nessuno.

Se non sei in classifica, sicuramente, potrebbe farti comodo sapere quali sono i segni da cui prendere ispirazione, no?

Scorpione: quinto posto

Diamo solo il quinto posto ai nati sotto il segno dello Scorpione perché, così arroganti e forti come sono, decisamente sono capaci di non arrendersi mai.

Peccato che si lascino “superare” dagli altri in questa caratteristica perché gli Scorpione hanno dalla loro una consapevolezza particolare.

Spesso, per gli Scorpione, non vale la pena continuare a lottare anche quando si è perso! Anche se sono persone testarde, che si incaponiscono e non hanno paura di continuare la battaglia, gli Scorpione sanno riconoscere una sconfitta ed anche quando è meglio lasciar perdere e ritirarsi in buon ordine. Insomma, sono dei veri e propri strateghi!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno forse meriterebbero un posto più in alto nella nostra classifica di oggi ma ci sono tanti altri segni che non si arrendono mai, più di loro!

Incredibile, vero?

Il Capricorno, dopotutto, è un segno che sembra veramente andare avanti senza problemi nella vita.

Il “problema”, diciamo, è tutto qui. Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni che tende a chiudere al di fuori il dolore ed i problemi, senza preoccuparsene.

Certo, questo vuol dire anche che vanno avanti senza paura e che non si arrendono mai ma che lo fanno grazie al fatto che si “dimenticano” o si sforzano di dimenticare le cose che non vanno bene nella loro vita.

Certo, ad ognuno il suo: il Capricorno, alla fin fine, è uno di quei segni che non si arrende veramente mai e lotta strenuamente per arrivare al suo obiettivo!

Cancro: terzo posto

Ci vuole veramente un applauso per i “piccoli” nati sotto il segno del Cancro. Il loro terzo posto in classifica, infatti, lo strappano grazie ad una volontà veramente inestinguibile, nonostante il loro carattere particolarmente emotivo e sofferente!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone che nonostante vogliano mollare tutto e tutti molto spesso finiscono per non arrendersi veramente mai.

Sono capaci di rimanere accanto a persone che li sfruttano, sapendo di essere sfruttati ma riconoscendo che il loro posto è lì, ad aiutare gli altri.

Sopportano situazioni al limite dell’impossibile perché hanno obiettivi chiari e non possono deludere le persone che contano su di loro.

Insomma: è impossibile dire che i Cancro non si arrendano proprio mai ed assolutamente mai (qualche volta lo fanno) ma si impegnano talmente tanto che si meritano il terzo posto nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Leone: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Leone, possiamo dirlo, non si tirano di certo indietro di fronte ad una sfida od un problema.

Abituati a soffrire in silenzio, i Leone non conquistano il primo posto della nostra classifica di oggi per un semplice motivo.

Spesso crollano ed esplodono sotto il peso di troppi problemi!

I nati sotto il segno del Leone, dopotutto, sono fatti così: persone assolutamente capaci di farsi carico di problemi che, proprio per questo, finiscono per curvare le spalle sotto i problemi di tutto e tutti.

Nonostante fingano di non essere emotivi, infatti, i Leone pagano caro lo scotto di non arrendersi mai.

Certo, portano con sé il peso di tantissime situazioni e vanno avanti anche per anni senza fermarsi un attimo. Quando possono tirare il fiato per un momento, però, quello che succede è che i Leone… purtroppo hanno bisogno di moltissimo aiuto per riprendersi!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non si arrendono mai

Avete mai conosciuto un Acquario? Allora sapete benissimo che si merita di trovarsi al primo posto della nostra classifica di oggi, quella dei segni zodiacali che non si arrendono veramente mai!

Gli Acquario, infatti, sono generalmente persone che nascondono a tutti quanto grandi e quante sono le loro sfide ed i loro problemi.

Non pensano al fatto di essere stanchi e amareggiati o di avere problemi troppo grandi per poter affrontare la vita di tutti i giorni.

No, dobbiamo riconoscere agli Acquario che questa è decisamente la loro caratteristica più grande: non si arrendono veramente mai e vanno sempre avanti.

Non importa che cosa succede!

Gli Acquario sono delle vere e proprie rocce e, spesso, gli altri si rendono conto solo troppo tardi di quanto gli Acquario non si arrendano di fronte a niente e nessuno.

Sono degli ottimi esempi da cui prendere spunto per imparare che, nella vita, bisogna stringere i denti e tenere duro.

Certo, se non avete la loro forza di volontà è inutile provare a copiarli ma potete sempre prenderli come ispirazione!