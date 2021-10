Dicci la verità: non è che tuo figlio o tuo nipote sono nati sotto uno dei segni più “rompiscatole” dello zodiaco? Scopriamolo subito!

Va bene, va bene: abbiamo parlato subito di bambini perché è più facile considerare loro dei rompiscatole (poverini) ma conosciamo tantissimi adulti che non sono di certo da meno!

Dai, sai anche tu di chi stiamo parlando: hai presente quel collega puntiglioso o quell’ex fidanzato che non poteva fare a meno di puntualizzare qualcosa ogni volta che parlavate?

Certo che li hai presente!

(E, dobbiamo dirtelo, se non li hai presente c’è una sola possibilità: il rompiscatole sei tu!).

Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo: non è che ci sei anche tu tra i segni… veramente indisponenti?

I segni più “rompiscatole dello zodiaco”: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo per caso?

Urlano, sporcano, mettono tutto a soqquadro e poi, una volta che hanno finito, lasciano che sia tu a mettere tutto a posto dopo che se ne sono andati.

No, davvero: non parliamo dei tuoi figli, dei tuoi nipotini o di una classe di prima elementare ma, semplicemente, dei segni più “rompiscatole” dello zodiaco!

Oggi, infatti, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di farci una lista ed una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Vogliamo sapere quali sono i segni zodiacali che rompono di più le scatole (se ci passate il termine) in tutto l’oroscopo!

Non puoi negare che avere a portata di mano una lista del genere sia assolutamente utile, non è vero?

Scopriamo subito chi sono questi segni e, soprattutto, se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono certamente dei “rompiscatole” particolari. Il loro modo di dare fastidio, infatti, ha più a che vedere con il loro modo di giudicare che con il loro essere giocosi o con il loro modo di fare!

Il Toro, infatti, non vi lascerà mai stare quando ha in mente qualcosa su di voi. Vi dirà come vi dovete comportare, perché dovete farlo ed anche quando farlo… poco importa se siete migliori amici o se vi ha appena incontrato dopo anni!

Il Toro è fatto così: potete lasciarlo perdere oppure prendervi… il suo essere un bel poco un rompiscatole!

Pesci: quarto posto

Come? I nati sotto il segno dei Pesci, così teneri e carini, aggraziati e gentili, nella classifica dei segni più “rompiscatole” di tutto lo zodiaco?

La risposta è assolutamente sì e se siete sorpresi è perché non avete mai conosciuto per bene un nato sotto il segno dei Pesci!

I Pesci, infatti, hanno una personalità decisamente particolare. Vogliono sempre essere al centro dell’attenzione perché, spesso, ci si trovano in maniera naturale.

Questo vuol dire, però, che quando non lo sono finiscono per creare un vero e proprio problema a tutti gli altri e rendono la vita impossibile praticamente a chiunque.

Per far sì che non “rompano” le scatole, i nati sotto il segno dei Pesci andrebbero posizionati sotto un occhio di bue in modo che possano esibirsi ed ammirarsi. Fate voi i vostri calcoli quando siete con loro!

Leone: terzo posto

Arroganti, fastidiosi, decisamente capaci di “rompere le scatole” e poco propensi a prendersi le loro responsabilità.

Eh sì, cari Leone, avete capito bene: stiamo parlando proprio di voi!

I nati sotto il segno del Leone, infatti, si guadagnano il primo gradino del podio della nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Non c’è niente da fare, dovete ammetterlo: sapete essere veramente rompiscatole quando volete!

Il Leone è uno di quei segni convinto non solo di avere sempre ragione ma anche che gli altri siano “sciocchi” a prescindere. Fargli capire che ha sbagliato è solo moderatamente impossibile: per il resto del tempo, non farà altro che darvi fastidio!

Scorpione: secondo posto

Avete mai conosciuto uno Scorpione giocoso? Se la risposta è no allora fate prima a dirci che non avete mai conosciuto uno Scorpione!

I nati sotto questo segno, infatti, sono generalmente persone che non smettono mai di fare scherzi, ridere o giocare.

Sono veramente “rompiscatole” quando ci si mettono, soprattutto se avete avuto una giornata no!

Lo Scorpione, infatti, è un segno capace di scherzare principalmente quando tutto gli va bene… poco gli importa di quello che succede agli altri!

Sono capaci di essere veramente fastidiosi quando ci si mettono, tirando la corda il più possibile e facendovi veramente arrivare al limite delle vostre capacità.

Gli Scorpione non lo fanno di certo appositamente ma quando ci si mettono possono diventare veramente rompiscatole.

Fate attenzione quando siete nei loro paraggi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più “rompiscatole” dello zodiaco

Ebbene sì cari amici del Cancro, è ora di guardare la realtà in faccia.

Siete voi i più rompiscatole di tutto l’oroscopo, non diteci che non lo sapevate! I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono generalmente persone che non si preoccupano assolutamente di infastidire gli altri.

Anzi! Per loro è tutto un divertimento in più!

Generalmente i nati sotto il segno del Cancro sono “rompiscatole” perché tendono a vedere fino a quando possono tirare la corda con voi.

Trovano che dare fastidio, comportarsi come bambini, fare i capricci o, in generale, essere veramente odiosi sia un modo “carino” per entrare in contatto con gli altri.

Spesso e volentieri, il loro modo di fare non vi allontana ma di certo vi esaspera. I Cancro andrebbero presi veramente a piccole dosi, non trovate?

Fortunatamente per chi ama il Cancro, questo è un segno che sa anche quando fermarsi e, quindi, se non ha ancora smesso di “rompervi” vuol dire che sa… quanto siete pazienti!