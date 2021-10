GF Vip, Patrizia Mirigliani stravolge tutto: confessione a cuore aperto su Miriana

Al GF Vip Patrizia Mirigliani ha stravolto ogni cosa, facendo un’inedita confessione a cuore aperto su Miriana Trevisan.

Patrizia Mirigliani questa sera, dopo essere stata la protagonista indiscussa, seppur a distanza, delle dinamiche del GF Vip, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

L’organizzatrice di Miss Italia, dopo aver pubblicato alcune frasi che sembravano essere indirizzate contro Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ha voluto fare alcune precisazioni. In particolar modo nei confronti di suo figlio, affermando che contrariamente a quanto si è pensato lei non intendeva farlo passare come una persona incapace di intendere e di volere, ma considerato che lui ha vissuto anni particolarmente duri vuole evitare che possa andare incontro ad un’eventuale nuova delusione.

Durante il corso della sua ospitata, però, Patrizia ha sorpreso tutti facendo un’inattesa confessione a cuore aperto su Miriana Trevisan al GF Vip, che ha rubato il cuore di suo figlio durante il corso di quest’esperienza su canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Patrizia Mirigliani, mamma Nicola Pisu: “Abbiamo combattuto insieme”

Miriana Trevisan e Patrizia Mirigliani, confronto al GF Vip: salta fuori la verità

Patrizia Mirigliani, durante il corso della sua ospitata al Grande Fratello Vip, ha chiarito che lei non ha assolutamente nulla contro Miriana Trevisan. In quanto le sue frasi sui social erano riferite in in contesto generale e non indirizzate verso di lei, ma che era semplicemente preoccupata per suo figlio Nicola Pisu in quanto nonostante l’ex ragazza di Non è la Rai non faccia altro che frenarlo, lui continua per la sua strada sperando che qualcosa possa succedere tra loro due.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Adriana Volpe a gamba tesa su Jo Squillo al GF Vip: “Mettici la faccia”

“Tu devi imparare ad ascoltare e questo non lo fai mai” ha commentato l’organizzatrice di Miss Italia. “Io non potrei mai andare contro una donna, soprattutto per il lavoro che faccio da anni e le battaglie che ho portato avanti” ha subito aggiunto, chiarendo la sua posizione.

Nicola però è rimasto fermo sui suoi passi, affermando di volerci provare fino in fondo. Miriana Trevisan ha tirato un respiro di sollievo in tutta questa storia. In quanto non sapendo che cosa viene mostrato al pubblico del piccolo schermo, era preoccupata all’idea che fosse arrivato un messaggio sbagliato a casa, invece è stata contenta di scoprire che le parole di Patrizia non erano in alcun modo riferite a lei, alla sua persona o al modo in cui si rapporta a Nicola.

Anzi, Patrizia ha apprezzato la sua schiettezza e la sua sincerità e il suo spronare Nicola a costruirsi una vita professionale dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Non avrei mai potuto criticarla per essere più grande di mio figlio. L’uomo con cui ho avuto Nicola è più giovane di me di 10 anni” ha rassicurato la Mirigliani.