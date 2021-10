Adriana Volpe a gamba tesa su Jo Squillo al GF Vip: “Mettici la faccia”

Adriana Volpe non si è risparmiata nei confronti di Jo Squillo, non mandandogliele di certo a dire durante la diretta del GF Vip.

Adriana Volpe non le manda a dire! L’opinionista di Alfonso Signorini durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip ha rimproverato Jo Squillo, che era intenta ad avere un confronto con la sua compagna di viaggio Katia Ricciarelli.

L’opinionista ha accusato la cantante di “Siamo donne” di utilizzare un filtro e non dire ciò che realmente pensa durante il confronto con la Ricciarelli, mantenendo sempre un tono pacato e politicamente corretto, che secondo lei non corrisponderebbe a quello che realmente pensa.

Adriana Volpe ha rimproverato Jo Squillo, ma quest’ultima non ci sta e ha reso chiara la sua posizione in tutta questa vicenda, che si trascina dalla scorsa puntata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amore al Grande Fratello Vip: lei ha solo occhi per lui

Jo Squillo rimproverata da Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Non usare filtri!”

Jo Squillo ha replicato alle dure parole di Adriana Volpe, affermando che lei non utilizza alcun filtro ma che dice sempre quello che pensa. Anche se nemmeno Katia Ricciarelli sembra pensarla in questo modo, in quanto ha ribadito che la scorsa settimana la cantante l’ha avvisata che avrebbe raccontato ogni cosa sul suo conto ma quando l’ha invitata a farlo lei non ha fatto nulla.

Anche Sonia Bruganelli è intervenuta e in maniera sorprendente è sembrata pensarla come la sua collega, con cui non sempre va d’accordo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 25/10/21: Lulù delusa da Manuel, sgarro imperdonabile

La moglie di Paolo Bonolis l’ha invitata a mettersi in gioco. In quanto secondo lei, a differenza delle sue compagne di viaggio, non si sarebbe mai messa in gioco. Senza mostrare mai al pubblico le sfaccettature del suo carattere.

“Mettiti in gioco” l’ha spronata Adriana. “Non usare filtri” ha aggiunto, ma Jo non è sembrata essere dello stesso parere, asserendo che lei non è quel tipo di persona che sbraita e urla durante una discussione ed è quella che ha mostrato ora. In quanto non indosserebbe nessun filtro, contrariamente a quanto pensato dalle due opinioniste.

Jo Squillo è delusa al GF Vip, in quanto non si sarebbe mai aspettata un risvolto del genere durante la diretta di questa sera.